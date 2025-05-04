Hem içi hem dışı güzelleştiriyor: Hurma

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen en faydalı meyveler arasında adı geçen hurmanın vücut sağlığına olan faydalarını bilmeyen yoktur. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma genellikle oruç açmak için tüketilir. Aslında hurma sadece Ramazan'da değil, yılın her ayında sofralarımızda bulunması gereken besinler arasında yer alıyor. Çünkü hem cilde hem de saça birçok faydaları bulunuyor. Peki hurma cilde nasıl uygulanır? Genellikle Ramazan ayı boyuncu bolca tüketilen hurma Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Hurma leziz tadı ve yüksek besin değeriyle aslında yüzyıllardır hem gıda hem de tıbbi amaçlı kullanılan bir meyve. Faydaları saymakla bitmeyen hurma mineral ve vitamin bakımından çok zengin, iyi bir enerji, doğal şeker ve lif kaynağı. İçerdiği kalsiyum, fosfat ve mineraller sayesinde kemiklerin zayıflamasını önlüyor ve kemik erimesine iyi geliyor. Çoğumuz Peygamber Efendimizin sünneti olduğu için Ramazan sofralarından hurmayı eksik etmeyiz. Uzmanların yaptığı bir açıklama göre hurma yalnıza vücuda değil cilt sağlığına da birbirinden farklı faydaları bulunuyor. Peki bu faydalar neler?

CİLDE FAYDALARI

Hurma içerisinde bulunan yüksek C vitamini sayesinde cildin pürüzsüz ve nemli olmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda cilde ihtiyacı olan nemi geri kazandırarak daha elastik bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Dokular serbest kaldıklarında cilt hücrelerinin zamanından daha önce yaşlanmasına sebep olurlar. Erken yaşta ortaya çıkan kırışıklık ve ince çizgilerin sebebi genellikle bu sorundur. Düzenli olarak tüketilen hurma, (özellikle siyah ve kırmızı renkli olanlar) bu sorunla başa çıkmanıza yardımcı olacak. Ramazan bolca tüketilen hurma yalnıza o ayda değil, sık sık ve düzenli olarak tüketilmelidir. Çünkü içerisinde bulunan B vitamini sayesinde cilt problemi ortadan kaldırıyor.

DÖKÜLMEYİ ENGELLİYOR

Hatta yapılan bir araştırmaya göre B vitamini, ciltteki birçok problemin tedavisi için en etkili çözümlerden birisi olarak gösteriliyor. Özellikle ciltteki iz ve tahribatın giderilmesinde, yani cildin yenilenmesinde daha etkili olduğu düşünülüyor. Eğer, sivilce izi ya da çatlaklar gibi cilt problemleri yaşıyorsanız, bunlarla sadece iki malzemeye sahip bir maskeyle savaşabilirsiniz. Hurmayı ezin ya da hazır satılan hurma ezmelerinden kullanın. Ve içerisine bal katın. Bu karışımı izlerinizin üzerine haftada bir uygulayın. Cilt hücrelerinin yenilenmesine destek olan hurma, bu sayede cildi genç ve dinamik kalmasını sağlıyor. Her gün düzenli olarak tüketeceğiniz yalnızca 3 hurma saçlarınızın daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. İçerisindeki mineraller sayesinde saç foliküllerinin ve tellerinin güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlar. İçerisinde bulunan demir ve B vitamini sayesinde saç dökülmesini engeller.