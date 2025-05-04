İzmir’e özgü bir lezzet: Tire şiş köfte! ‘En iyi kıyma yemeği’

Dünyanın dört bir yanındaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan "TasteAtlas" platformunda "Dünyanın En İyi 100 Kıyma Yemeği" listesinde birinci sırada gösterilen Tire şiş köfte, bir asırdan fazladır damakları lezzetlendiriyor. İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından "TasteAtlas"ın geçen ay duyurduğu listesinde ilk sırada bulunan şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etinden hazırlanıyor. Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor. Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da tercihe göre yoğurtlu olarak servis ediliyor.

'KATKI MADDESİ YOK'

Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, ailede ikinci kuşak köfteci olduğunu söyledi. Babasının 1932 yılında ilk dükkanlarını açtığını, kendisinin de 62 yıl önce 1963 yılında babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Öztepe, "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz." diye konuştu. Öztepe, geleneksel yöntemle yapılan yemeğin lezzetinin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

'GURUR VERİCİ'

Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav da ilçenin tarım ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını ifade etti.

Köftenin sıcak tüketilebildiği gibi önceden pişirilmiş şekilde paketlenerek de satıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini anlatan Oktav, "TasteAtlas'ta birinci olmamız gurur verici bir durum" dedi.