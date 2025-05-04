Makedonya Göçmenleri’nin renkli buluşması

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şubesi geleneksel toplantısını yaptı. Ocak ayında göreve seçilen Dernek Başkanı Ali Şengül ve 15 kişilik yönetim kurulunun ev sahipliğinde eşli olarak gerçekleştirilen geceye, 250'ye yakın davetli katıldı.

Ekrem & Erşen ikilisi ile solist Aybüke'nin sahne aldığı renkli gecede, yöresel şarkılar eşliğinde halaylar çekildi, eğlenceli saatler yaşandı.

CHP geçmiş dönem Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İTB Başkan Yardımcıları Ercan Korkmaz ve Bülent Uçak'ın da yer aldığı gecede, katkı sağlayan sponsorlara teşekkür plaketleri sunuldu.

'SAĞLAM BİR ÇINAR OLDUK'

Her yıl bu geceleri mutlaka hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Ali Şengül, "Birlik beraberliğimizi, dostluk ve kültürümüzü pekiştirmek için yine bir aradayız. 29 sene önce birkaç gönüllü büyüğümüz tarafından kurulan derneğimiz, zamanla sağlam bir çınara dönüştü. Bizler geçmişimizi unutmadan, köklerimize sahip çıkarak geleceğe umutla yürüme amacındayız. Dünü unutmadan, bugünü sahiplenerek, yarına umutla bakan güçlü bir aileyiz. Bu sene de kadın kolları ve gençlik kollarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere gıda, giyecek ve maddi yardımlarımızı gerçekleştirdik. Değerli gönüllülerimize çok teşekkür ederiz" dedi.