‘Matcha’ yeşili tırnakların yeni favorisi

Doğanın huzur veren tonlarından ilham alan bu yumuşak matcha yeşili; limon yeşili kadar parlak değil, zeytin yeşili kadar koyu da değil. İçinde sanki biraz süt eklenmiş gibi... Bu da ona hem sıcak hem serin tonlarla uyum sağlama özelliği kazandırıyor. Yani klasik nude tonlarından sıkılanlar için risksiz ama etkili bir alternatif sunuyor. Özellikle kısa ve oval formdaki tırnaklarda oldukça şık duran matcha yeşili, mat uygulandığında dingin; parlak olarak kullanıldığında ise sofistike bir hava yaratıyor. Hem tek renk olarak kullanılabiliyor hem de sade nail art stilleriyle tamamlanabiliyor. Bahar ve yaz arasındaki geçiş döneminde bu renk, doğanın enerjisini tırnaklarınıza taşıyor. Eğer hep aynı nude ve kırmızı tonlarına sıkıştığınızı hissediyorsanız, bu sezonun en gözde yeşil tonuna bir şans vermenin tam zamanı. Matcha, manikür paletinize ferah ve modern bir dokunuş katabilir.

TAZE MATCHA LATTE

Yeni hazırlanmış bir matcha latte'yi andıran bu tasarımda yeşilin farklı tonları yumuşak geçişlerle bir araya geliyor. Dağınık desenler ve yarı şeffaf efektler, her tırnağın benzersiz görünmesini sağlıyor. Doğal ama iddialı bir stil arayanlar için oldukça zarif bir seçenek.

AURA MATCHA

Aura tekniğiyle birleşen sütlü yeşil tonlar, tırnaklara içsel bir rahatlık hissi veriyor. Matcha'nın doğallığıyla ilkbaharın yenilenen enerjisini bir araya getiren bu görünüm; sade, zarif ve aynı zamanda canlandırıcı bir etki sunuyor.

MERMER MATCHA

Klasik matcha rengine soyut ve sanatsal bir yaklaşım getiren bu tasarımda, nude baz üzerine mermer efektleri ve altın detaylar dikkat çekiyor. Hem sakin bir görünüm korunuyor hem de özgün bir dokunuş ekleniyor. Tırnaklarda adeta bir sanat eseri etkisi yaratıyor.