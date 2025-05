Camiyi çiçek bahçesine çevirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Bereketli Mahallesi Camisinin çiçek bahçesinin içinden giren cemaat hem gözlerinin hem de gönüllerinin dinlendiğini ifade ediyor.

Bereketli Camisinde 17 yıldır görev yapan ve caminin bahçesini 150 türden çiçek dikerek bakımıyla ilgilenen İmam Hatip Ali Arslan, "Çiçekleri çok seviyorum. Her çeşit çiçek var. Çiçeklerin güzelliği cemaat tarafından da çok beğeniliyor.

HER GÜN BAKIM

Cemaatimiz, camiye gelince namaz öncesi çiçekleri seyrederek adeta dinlendiklerini ifade ediyorlar. Camimizde olmayan çiçek türlerinden de getiren ve bahçeye dikmemi isteyen vatandaşlarımız oluyor. Çiçeklerin bakımını her gün eşim Ayşe ile birlikte yapıyorum" diyerek eşinin de kendisine çiçek bakımında destek olduğunu söyledi.

17 YILDIR GÖREVDE

Bereketli Mahallesi Camisinde 17 yıldır görev yaptığını ve mahalle halkının her konuda desteklerini yakından gördüklerini anlatan İmam Arslan, "Her yaz açtığımız Kur'an kurslarında mahalle halkımız her gün sırasıyla öğrencilerimize kahvaltı veriyor. Tüm mahalle halkımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.