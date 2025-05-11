Doğadaki küçük mucize: Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, magnezyum, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri gibi vücut için hayati öneme sahip mineraller ve besin maddeleriyle doludur. İçerdiği antioksidanlar, vücudu serbest radikallere karşı korurken, yüksek lif içeriği sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Kabak çekirdeği, kalp sağlığına iyi gelen yağ asitleri ve fitosteroller açısından oldukça zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürmeye ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek magnezyum içeriği kalp kaslarının düzgün çalışmasına destek verir. Kabak çekirdeği, iyi bir uyku için önemli bir besin kaynağıdır. Çinko ve magnezyum içeriği sayesinde vücudu rahatlatır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ayrıca, içinde bulunan triptofan adlı bileşik, melatonin üretimini artırarak gece boyunca daha kaliteli bir uyku sağlanmasına yardımcı olur.