Motor tutkunları Afyon’da buluşacak

Motokrosun en prestijli organizasyonu olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), bu yıl 8'inci kez Türkiye'de yarış tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uluslararası alanda motor sporlarının en istikrarlı şekilde düzenlenen yarışı olma unvanını taşıyan MXGP Türkiye, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Lansmana; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan, milli sporcular Selen Tınaz, Akil Ulusan, Ahmet Buğra Geren ve çok sayıda davetli katıldı.

PROGRAM DETAYLARI FESTİVAL KONSER PROGRAMI: 3 EYLÜL ÇARŞAMBA: Debublüman - Zeynep Bastık

4 EYLÜL PERŞEMBE: Ayna - Mela Bedel - Motive

5 EYLÜL CUMA: Sufle - İkilem - Semicenk

6 EYLÜL CUMARTESİ: Samida - Nilüfer

7 EYLÜL PAZAR: Kubat - Funda Arar