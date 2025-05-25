Bakım az etki büyük: “Recession Brunette

"Recession brunette", saç bakımında daha az masraf ve bakım gerektiren, doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyenlerin tercih ettiği bir seçenek haline geliyor.

Bu trend, sadece ekonomiyle değil, aynı zamanda saç sağlığını koruma çabasıyla da ilişkilendiriliyor. Trende göre daha az bakım gerektiren daha doğal renk tonlarına sahip saç stilleri popülerlik kazanıyor.

Bu trendin temelinde, düzenli saç bakım randevularından kaçınmak ve daha doğal görünümler tercih etmek bulunuyor.

İnsanlar, saç köklerinin uzamasına göz yummak, kendi saç uçlarını kesmek ya da profesyonel bakımlar yerine evde bakım yapmak gibi yöntemlere yöneliyorlar.

BİR SAÇ TRENDİ

Bu durum, aynı zamanda renkli ve yüksek bakım gerektiren saç işlemlerinden uzak durmayı da içeriyor. "Recession brunette" terimi, koyu kahverengi ve doğal tonlardaki saç renklerinin popülerleşmesini ifade ederken, genellikle sarışınlıktan daha koyu renk tonlarına geçiş yapan bir saç trendini ifade ediyor.

Özellikle yüksek maliyetli saç boyama işlemlerine alternatif arayanlar, daha az bakım gerektiren ve doğal görünen kahverengi tonlarına yöneliyorlar.

"Recession brunette" rengi sadece sarışınlıktan koyu tonlara geçiş değil, aynı zamanda doğal ve sağlıklı bir görünüm elde etmenin de bir yolu. Sarı ve platin renklerden uzaklaşıp, Jennifer Lawrence, Sofia Richie ve Margot Robbie gibi ünlülerin hafif koyu sarı-kahverengi karışımlarına benzer tonlar tercih ediliyor.