Binlerce yıllık bir medeniyet: Mısır

Mısır'a gelen ziyaretçilerin ilk durağı genellikle başkent Kahire oluyor. Yoğun trafik ve kalabalık sokaklara rağmen şehir, bünyesinde barındırdığı Mısır Müzesi ile öne çıkıyor. Müzede sergilenen yüz bini aşkın eser arasında, özellikle Tutankhamun'un altın maskesi büyük ilgi görüyor. Uzmanlara göre, müze koleksiyonu dünyanın en büyük Antik Mısır koleksiyonlarından biri. Mısır'ın simgesi hâline gelen Giza Piramitleri ise Kahire'nin batısında, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Keops, Kefren ve Mikerinos adlarını taşıyan üç büyük piramit ve hemen önlerinde yer alan Büyük Sfenks, tarih boyunca birçok gizemi de beraberinde getirdi. Yapıların inşa teknikleri hâlen bilimsel araştırmalara konu oluyor.

KARNAK TAPINAĞI

Kahire'den sonra rotasını güneye çeviren gezginler, Nil Nehri boyunca uzanan tarihi şehirleri keşfe çıkıyor. Luxor ve Aswan, bu anlamda en çok tercih edilen merkezlerin başında geliyor. Luxor'da yer alan Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi, Antik Mısır dönemine ışık tutan önemli yapılar arasında. Bölge, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

NUBİAN KÖYLERİ

Ülkenin güneyine inildikçe Nil'in etkisi daha fazla hissediliyor. Aswan şehri, sakin atmosferi ve Nubian köyleriyle dikkat çekiyor. Buradan düzenlenen tekne turlarıyla Nil üzerinde gün batımını izlemek, turistlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor. Ayrıca Abu Simbel Tapınağı da Aswan'dan yaklaşık 3 saatlik bir yolculukla ulaşılabilen, dev heykelleriyle ünlü tarihi bir anıt.

SARM-EL SEYH

Mısır'da gezilecek yerler yalnızca tarihi bölgelerle sınırlı değil. Kızıldeniz kıyısında yer alan Şarm El-Şeyh ve Hurgada gibi tatil merkezleri, deniz turizmi açısından oldukça gelişmiş durumda. Mercan resifleri ve dalış imkânları sayesinde, bu bölgeler doğa tutkunlarının uğrak noktası hâline gelmiş durumda.

ÖZEL DÖNEMLER

Mısır'ı ziyaret etmeyi düşünenler için en uygun dönemler genellikle sonbahar ve kış ayları olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşabiliyor. Ülkede Arapça konuşulsa da turistik bölgelerde İngilizce anlaşma konusunda sıkıntı yaşanmıyor. Girişlerde vize uygulaması bulunuyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları elektronik vizeyle ülkeye seyahat edebiliyor. Hem geçmişi hem bugünü bir arada sunan Mısır, ziyaretçilerine sadece bir tatil değil; aynı zamanda eşsiz bir zaman yolculuğu vadediyor. Tarihle iç içe geçen bu coğrafyada atılan her adım, binlerce yıl öncesine uzanan bir hikayenin parçası olma hissi uyandırıyor