Zamana meydan okuyan milyoner

47 yaşındaki yazılım girişimcisi Bryan Johnson, yaşlanmayı reddedip vücudunu 18 yaşına döndürme hedefiyle sıra dışı bir yaşam rutini sürdürüyor. 400 milyon dolarlık servetinin her yıl 2 milyon dolarını bu uğurda harcayan Johnson, gençliğin formülünü bilimle ve takıntılı bir disiplinle arıyor.

SINIRLARI ZORLUYOR

Johnson, "Project Blueprint" adını verdiği program kapsamında 30'dan fazla doktorla çalışıyor. Ekibin başında, 29 yaşındaki rejeneratif tıp uzmanı Dr. Oliver Zolman var. Amaç basit: Johnson'ın her bir organını, hücresini ve dokusunu biyolojik olarak gençleştirmek. Program; sabah 5'te başlayan takviye kürleri, yüksek yoğunluklu egzersizler, titizlikle planlanmış beslenme rutinleri, uyku hijyeni ve sayısız tıbbi testten oluşuyor. Tüm bunlar, Johnson'ın hedeflediği 18 yaş vücut standardına ulaşması için. Johnson için gençleşme sadece estetik bir hedef değil. Kalp atımından solunum kapasitesine, diş eti sağlığından bağırsak florasına kadar her alanda gençlik belirtileri arıyor. Şu ana dek alınan sonuçlar da dikkat çekici: Testler, kalbinin 37, cildinin 28, akciğer kapasitesinin ise 18 yaşındaki bir bireye eşdeğer olduğunu gösteriyor. Johnson her gün yaklaşık 25 takviye alıyor, beslenme programı tamamen bitki bazlı ve hassas şekilde kalibre edilmiş. Ağız bakımından sol kulak işitme frekanslarına kadar her detayı analiz ettiriyor. Ayrıca vücuduna düzenli olarak ultrason, MRI, kan, idrar ve dışkı testleri yaptırıyor. Gençleşme yolculuğu zaman zaman "aşırılık" ya da "çılgınlık" olarak nitelendirilse de Johnson bu yorumlara kulak asmıyor. Aksine, yaşlanmanın kaçınılmaz olmadığını kanıtlamak için bu yola baş koymuş durumda. "İnsan vücudu 18 yaşında bir mükemmellik düzeyine sahipti, ben o noktaya dönmek istiyorum," diyor. Bu yolculuk, aynı zamanda bir tür oyun. Johnson yazılım dünyasından getirdiği bakış açısını vücuduna uyguluyor. Her şeyi ölçüyor, kaydediyor, analiz ediyor. Gençlik onun için sadece bir his değil; veriyle kanıtlanması gereken bir hedef.