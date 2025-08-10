Tezatlar haftası içindeyiz

KOÇ

Değişim istiyorsunuz

MADDİ konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Bu hafta değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Dolunay ilişkilerinizi testten geçirirken çevrenizi sorguluyorsunuz. Karşınıza çıkan engeller karşısında bocalamak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz.

BOĞA

Derin düşünüyorsunuz

İYİ niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bu hafta sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalısınız. Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Acele etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan sizi olacaksınız. Ertelediğiniz işler yeniden karşınıza çıkacak. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir. Yolculuklar ve yurt dışı görüşmeleri gündeme gelirken, bazıları daha önce birlikte çalıştığı kişilerle bir arada olacaktır.

İKİZLER

Güven arıyorsunuz

MADDİ konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız olduğu bir dönem içindesiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut... Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Ailenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Hafta boyunca; duygularınıza rağmen, mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız.

YENGEÇ

Tenkitten kaçınmalısınız

KOVA Dolunayı çevresel koşullarınızı değerlendirme konusunda size uyarı getiriyor. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi yargılamayın

DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.

Ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir ve sizin inatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilirler. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda oldukça başarılı davranıyor ve isteklerinizde ısrarcı davranıyorsunuz.

Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz.

BAŞAK

Alınganlık göstermeyin

KARŞILAŞTIĞINIZ olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu hafta, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz.

Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Bu hafta, bazı gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz. Etrafınızda olan olaylara karşı tepkisel davranmak istemiyorsunuz.

Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı ve dikkatli adımlar atıyorsunuz.

TERAZİ

Detaylara takılmayın

BU hafta bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Kendinize olan güveniniz artıyor. Önünüzdeki engellerin kalktığını görmek sizin için sevindirici bir durum. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Yine sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı bulacak, derin bir çözülme devresine gireceksiniz.

AKREP

Sosyal hayatınız canlanıyor

BU hafta kova burcunda dolunay yeni ufuklara doğru yol alacağınızın ipuçlarını veriyor. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklarken fırsat kaçırabilirsiniz. Uzun zamandır çevrenizdeki kişilerin gözlemlerine takılıyorsunuz. Değer yargılarınız sorgulamanın tam zamanı. Beklentilerinizin çok yüksek olması nedeniyle yavaş ve temkinli hareket etmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden gelebilecek sorunlara hazırlıklı olmalısınız.

YAY

Kaygılarınıza takılmayın

KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Değerlerinizin farkındasınız. Hoşunuza giden biriyle ilgili, kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bıraksanız ve sizin yeteneklerinize ihtiyaç duyan işle ilgili çevrelere dönseniz, sizin yararınıza olacak. Seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Partner olarak seçtiğiniz kişinin gözüne girmek için uzun süredir çaba sarf etmiş olabilirsiniz.

İşte size güzel bir fırsat doğuyor.

OĞLAK

Aklınıza güveniyorsunuz

Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güçlü bağların pekişeceği bir hafta. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz. Çevreniz sizden ilgi bekliyor. Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın. Sosyal ilişkiler desteğiyle güçlenen bir kariyer peşindesiniz.

KOVA

Mantıklı davranıyorsunuz

DOLUNAY burcunuzda gerçekleşiyor. Bu hafta , akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Tartışma ortamlarından uzak kalmaya çalışın. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Merkür retro yapıyor. Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni günlere hazırlayacaktır. Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel ilişkilerinize yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli. Karşılaşacağınız kişiler de yüksek değerler arayacaksınız.

BALIK

Kendinize güveniyorsunuz

BU hafta kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizde yoğun bir tempo var. Çevreniz size çok şey öğretecektir. Özellikle ilişkilerinizde vericiliğinizin zararınız görmeden, kendinize biraz çeki düzen vermelisiniz. İş birliği yapacağınız kişilerden beklediğiniz haberlerin gecikmesi de canınızı sıkabilir. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız. Yanlış anlaşılmalara karşı çok dikkat ederek, işlerinizde karmaşa yaratmayın. Birikmiş işlerinizi toparlamanız için size verilen bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Başladığınız bir işi bu dönemde bitirebilirsiniz. Finans konusunda bazı istemediğiniz durumları düzeltmeniz için yine bu hafta size fırsatlar sunacaktır.