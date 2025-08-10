Tuvali duvar olan ressam

Unutmayın, her şey için yarın çok geç olabilir... Bence, bir insan yaşı ne olursa olsun nefes aldığı sürece hayallerinin peşinden koşmalı... Bugün sizlere, evli ve 2 çocuk annesi 63 yaşındaki Nazife Bilgin Hazar'dan bahsedeceğiz. 1962 yılında Mersin'de doğan Hazar, akranları gibi sıradan bir hayat sürerken ani bir kararla 'hiç bir zaman geç değil' diyerek hayallerinin peşinden koşmaya karar verdi. Evet, tam 49 yaşında üniversiteye başladı. Sonra ne mi oldu? Yaşadığı kentin duvarlarını adeta birer tabloya dönüştürdü. Dünyaca ünlü Türk ve yabancı ressamların tablolarını duvarlara resmeden Torosların ressamı Hazar halkını sanatla buluşturdu. Nazife Bilgin Hazar'ın ilginç hikayesini Yeni Asır okuyucuları için kaleme aldık.

SANAT AŞKINA 'DUR' DİYEMEDİ

İçindeki sanat aşkıyla yanıp tutuşan Hazar, aslında ev işleri, çocukların bakımı, renkli dost ve arkadaş sohbetleriyle rutin bir hayat yaşarken bir yandan da boş zamanlarında karakalem, akrilik, sulu boya çalışmaları yapıyordu. Çalışmalarını yakından izleyen oğulları kendisini üniversitenin resim bölümünde okumaya ikna ettiler. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Örnek bir öğrenci oldu. Üniversiteyi 98,4 ortalama ile bitirerek hayallerinin peşinde koşmanın yaşı olmadığını bir kez daha herkese kanıtladı.

ÜNİVERSİTE HAYATI MİLADI OLDU

Duvar resimleri ile üniversitedeyken tanıştı. Final ödevi çerçevesinde ilk duvar resmini yaptı. Okulun verdiği sprey boyalar ve fırçalarla zorlu bir çalışmayı başarıyla tamamladı. Kısa sürede duvarları sanat eserlerinin reprodüksiyonlarıyla donatılan sokaklar, kentlerde yaşayan insanlar için bir gurur kaynağı oldu. Mahalle sakinleri, yabancılara adres ve yön tarif ederken bile artık resimlerle süslenen bu binaları baz almaya başladı. Sanata uzak olan halkı sanatla buluşturduğu için kendisi de son derece mutluydu. Torosların sokakları zamanla adeta sanat galerisine dönüştü. Sanat eserlerinin kent insanının hayatının içinde yer alması, her sabah işe giderken bunları görerek güne başlamaları onu çok mutlu ediyordu. Nazife Bilgin Hazar'ın gerçekleştirdiği duvar çalışmalarını sizinle paylaşalım isterseniz. 2 014 yılında Mersin'de sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvan barınağı ve cezaevinde duvar resimleri yaptı. 2015'te Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinin duvarını 2017'de de kadın sığınma evinin duvarlarını boyadı. Sırasıyla, Haziran 2019'da Alzheimer Derneği, Ekim 2019'da , AMATEM'de duvarlarını boyadı. Temmuz 2017'de, Akbelen projesine başladı. Osman Hamdi Bey'den "kaplumbağa terbiyesicisi" ve "halı satıcısı", Van Gogh'dan "çiçek açan badem ağacı" ve "yıldızlı geceler", Picasso'dan "güvercin ve çocuk", Neşet Günal'dan "çocuk ve köpeği" ve "toprak adamlar", Frida Kahlo'dan "ben ve papağanlarım", Johannes Vermeer'den "inci küpeli kız", Salvador Dali'den "kelebekler ve gemi", Leonardo Da Vinci'den "Mona Lisa", Auguste Renoir'den "Wargemont'ta çocukların akşamüstü", adlı eserlerini duvarlara çizdi. Eylül 2020'de başladığı Güneykent'e ise Frida Kahlo'nun "ben ve maymun", Diego Rivera'nın "ayçiçekler ve kadınlar", Van Gogh "otoportre ve yıldızlı gece", ibrahim Çallı'dan "yeşil elbiseli kadın" ve Osman Hamdi Bey'in "leylak toplayan kız" eserlerini resmetti. Bunların yanı sıra bazı duvarların dış cephelerine panjur, dantel perdeler ve çiçeklerle renklendirme çalışmalarında bulundu.