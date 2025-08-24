Filiz Özkol: Bu hafta başarınız önemli

Bu hafta her şeyi tek başınıza yapmak istiyor ve başarınızda kimsenin payı olsun istemiyorsunuz. Garip bir inatçılıkla hareket etmek için her türlü beceriye sahipsiniz. Çünkü girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Duygularınız coşacak. Ani karşılaşmalara hazırlıklı olun. Evinize kapanmayın. O gün birçok telefon alabilirsiniz. Düşüncelerini sizden gizleyen birinin aşk seronomisine hazırlıklı olun. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Yine sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden gündeme gelecek. Derin ve oldukça kapsamlı bir çözülme devresine gireceksiniz.

KOÇ

Yeni Ay sizi coşturuyor

Özgürlük duygunuz geri tepebilir. Dostlarınızla ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle, bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Dolunay, her türlü tepkilerinizi ortaya çıkaracaktır. Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sınavlarınızdan geçirmek için uygun bir hafta. Engelleri çok kolay aşacaksınız.

BOĞA

Çevre ilişkilerinde aranıyorsunuz

Aşk hayatınıza aileniz yorum getirebilir. Yeni ay, aşk ve sosyal evinizde doğuyor. Duygularınızı abartabilir ve birlikte çalıştığınız kişilerle çatışabilirsiniz. Güçlü kişilerden hoşlanıyor ve bu tür kişilerle işbirliği yapmak istiyorsunuz. Alacağınız önemli destekler size ortaklıklar konusunda daha da becerikli yapacak ve kendinizi yetiştirme imkanı bulacaksınız. İşinizle ilgili yararlı olacak, sizi yüceltecek kişileri seçme konusunda beceriklisiniz. Karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz.

İKİZLER

İlişkilerinizde çelişki var

Yeni Ay, aile ve yuva evinizde doğuyor. İnatçı davranışlarınız yüzünden bağnaz bir tablo içinde olacaksınız. Eleştirilere kulak asmamakla da sakıncalı durumlara neden olabilirsiniz. Kendi duygularınızın esiri olmayın. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil. Fikir birliği içinde olduğunuz ortamlarda tartışma yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyorsunuz.

YENGEÇ

Ertelediğiniz sorunlar tekrar karşınızda

Yeni Ay, sizi çılgınlaştırıyor. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinize azami dikkat göstermeniz gerekiyor. Kendinizi ön plana çıkarmak için, arkadaş ve dost çevrenizde sıra dışı tavırlar içine girebilirsiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Bu hafta kendinizi, herkesten daha çok seveceksiniz. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edeceksiniz.

ASLAN

Para akışı hızlanıyor

Yeni Ay, para evinizde doğuyor. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. Finans evinizdeki Güneş, zaman zaman içinize kapanmanıza neden olacaktır. Yaşamınızı renklendirmek adına evrenin size sunduğu küçük hediyeler olduğunu unutmayın. Bu hafta sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. Dostluklarınızda aktif bir imaj sergiliyorsunuz.

BAŞAK

Yolculuklar ve kariyer ön planda

Yeni Ay, size fırsatlar sunuyor. Seyahatler kariyerinize katkılar getirecek. Birçok projeyle yakından ilgilenecek, zekanızı ve cesaretinizi gösterebilecek deneyimler yaşayacaksınız. İş görüşmeleri gündeme gelecektir. Bu hareketlilik o denli fazla olacaktır ki, sizler bu dönemde sürekli görüşmeler yapan, elinde notlarını karıştıran bir hale gelebilirsiniz. Bu dönemde yaratıcılığınız devam etmekte. Göz önünde olmanızı sağlayan bir kıvılcımınız olacaktır.

Eğlendirici bir kişi olmayı başaracaksınız.

TERAZİ

Gücünüzü sınıyorsunuz

Yeni Ay, ruhsal evinizde. Sıra dışı mesleklerden para kazanma şansınız hep gündemde olacaktır.

Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. İsteklerinize bir sınır çizmenizde fayda var. Bu konuda kendinize sıkı bir disiplin getirmeli, enerjinizi de baskı altında bırakmamalısınız. Beklediğiniz fırsatların gündeme gelmesiyle, çalışmalarınız yüksek bir aktivite kazanacaktır. Sizinle aynı düşünceyi paylaşacak kişilerle birlikte çalışabilirsiniz.

AKREP

Aşk ve iş hayatı birlikte gelişiyor

Yeni Ay, yeni duygular zamanı. Sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı yeniden düzeltme imkanı bulacaksınız. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda cesaretli davranıyorsunuz. Yüksek olan isteklerinizi ve cinsel enerjinizi çevrenize yansıtıyor ve bu konuda yoğunlaşıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan sevgileri ve ilgileri hoşunuza gidecektir. Her ortam sizin için heyecan verici olacaktır. Olayları akışına bırakmak sizin için daha emniyetli olacaktır.

YAY

Kariyerinize odaklanıyorsunuz

Yeni Ay, kariyer evinizde gerçekleşti. İletişim de oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Olaylar daki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki dengeleri bozmayacak şekilde ve başarıyorsunuz. Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli bir konumda.. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak her türlü çalışmaya açıksınız.

OĞLAK

Para kazanmaya devam ediyorsunuz

Yeni Ay, yoculuklar ve eğitim evinizde gerçekleşirken karşıt Jüpiter'in size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Sezgileriniz sayesinde bazı yatırımlarınız değer kazanacak. Her şeyin en mükemmelini yapmak istiyorsunuz. Kendi doğrularınıza o kadar inanan bir kişisiniz ki, bazı unsurlardan tepki alabilirsiniz. Hiçbir şeye aldırmaz görüneceksiniz.

KOVA

Bilinçaltınız dolu

Enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. Olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Takıntılarınıza dikkat etmelisiniz. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız, dikkatli olmanızda yarar var. Kendinize olan öz güveniniz sizi yanıltabilir.

BALIK

Sabırlı olmalısınız

Yeni Ay karşıt ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tutacak. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Ön planda olma isteğiniz doğrultusunda çalışmalar yaparken, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekecek, toplumda göze çarpacaksınız. Düşüncelerinize ve kendinize güveniyorsunuz.

BU HAFTA DOĞANLAR

DUYGUSAL fakat hareketli bir yapıya sahip oluşları, yaşamda onları farklı kılar. Değişken ve yüksek enerjiye sahiptirler. Konuşma yetenekleri sayesinde bulundukları alanı etkileri altına almaları kolay olur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Akıllı ve zeki yönleriyle çevresindeki olayları çok çabuk kavrarlar. Hareketli ve araştırmacı yapıları ile sosyal yaşamlarında farklı bir kişilik oluşturmuşlardır. Kıskanç ve sahiplenici tavırları ile zor bir partnerdirler. Pratik ve gerçekçi çalışmalar yatkındırlar. Hayat standartlarını yüksek tutarlar.