Sıra arkadaşlığından mutfak ortaklığına

İZMİR'DE lise sıralarında filizlenen bir hayal, 32 yıl sonra gerçeğe dönüştü. Maden mühendisi Ayşe Yıldız (46) ve deri mühendisi Sıddıka Uzuner (45), çocukluk dostluklarını bir girişimcilik hikayesine dönüştürerek Alsancak'ta butik bir lokanta açtı. Sabah kahvaltı ve öğlen yemek servisi sunan ikili, akşam saatlerinde ise dükkanlarını bir ileri dönüşüm ve yemek atölyesine çeviriyor. 1993 yılında başlayan arkadaşlıkları boyunca birçok farklı şehirde ve sektörde çalışan Yıldız ve Uzuner, yıllarsüren mesleki deneyimlerini bir kenara bırakarak ortak hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti.

TECRÜBELER BİRLEŞTİ

KUYUMCULUK ve lokantacılık tecrübelerini birleştiren Ayşe Yıldız, Bayraklı'da başladığı gastronomi serüvenini, arkadaşıyla birlikte Alsancak'ta daha da büyüttü. Sıddıka Uzuner ise Bursa'daki mühendislik kariyerini sonlandırarak İzmir'e dönüp bu hayalin bir parçası oldu. Üç ay boyunca harap haldeki dükkânı birlikte yenileyen dostlar, sadece bir iş değil, aynı zamanda sosyal bir proje de hayata geçirdi. Gün içinde lokanta olarak işleyen mekân, akşamları artık malzemelerin değerlendirildiği ileri dönüşüm atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Yumurtalık kolileri, kahve poşetleri ve kullanılmayan mutfak gereçleri atılmak yerine el emeğiyle yeniden hayat buluyor. Her iki girişimci de "Bu sadece bir dükkân değil, yıllardır kurduğumuz hayalin ete kemiğe bürünmüş hali. Geçmişten bugüne gelen dostluğumuzla birlikte, yeni projelere de yelken açmaya hazırız" diyerek geleceğe umutla bakıyor.