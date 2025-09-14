Ruhun ilacı: Kahkaha

Muğla, son zamanlarda oldukça ilgi çeken farklı bir terapi yöntemine ev sahipliği yapıyor: Kahkaha terapisi. Bu yöntemin arkasındaki isim, "Kahkaha Hocası" olarak tanınan Seda Şahin. Uzun yıllar psikoloji ve kişisel gelişim alanında eğitimler alan Şahin, stresle ve kaygıyla mücadele yollarını araştırırken kahkaha terapisini keşfettiğini söylüyor. Başlangıçta basit bir yöntem gibi görünse de, bilimsel araştırmaların kahkahanın vücutta ciddi iyileştirici etkiler yarattığını gösterdiğini belirtiyor: "O günden sonra bu yöntemi hayatıma kattım ve insanlara aktarmaya başladım."

RUHSAL DÖNÜŞÜM

Seda Şahin, kahkaha terapisinin etkilerini somut şekilde gözlemlediklerini söylüyor. Vücudun endorfin üretimini artıran kahkaha stresin ve kaygının azalmasını sağlarken; depresyon belirtilerinin hafifletilmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve uyku düzeninin iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, terapiler grup olarak gerçekleştirildiği için katılımcılar arasında sosyal bağlar da güçleniyor. "Birlikte sadece gülmüyoruz; aslında birlikte birlikte bir enerji paylaşıyoruz. Bu, ruhsal anlamda çok dönüştürücü bir süreç," diyor. Şahin, insanların günlük hayatın yoğunluğunda nefes alabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri bir alana ihtiyaç duyduğunu ve kahkaha terapilerinin bu ihtiyaca dokunduğunu söylüyor: "Katılanların yüzündeki değişim beni en çok motive eden şey."

İYİLEŞTİRİYOR

Kahkaha terapisi her yaştan ve her kesimden bireye hitap ediyor. "Stres yaşayan, kaygısı olan, günlük hayatta sıkışıp kalan herkes bu seanslardan yararlanabilir. Özellikle iş hayatının yorucu temposunda kahkaha terapisi bir çıkış kapısı sunuyor" diyen Şahin, seanslara düzenli katılan bireylerin daha pozitif hale geldiğini, hayata bakış açılarının değiştiğini ifade ediyor. Şahin, "Kahkaha bulaşıcıdır" diyerek sözlerini şöyle tamamlıyor: "Bir kişi gülmeye başladığında etrafındakiler de gülmeye başlar. Bu zincirleme bir iyileşme sürecine dönüşür. Benim en büyük isteğim, Muğla'dan başlayarak bu mutluluğu tüm Türkiye'ye yaymak. Çünkü kahkaha, ruhun en doğal ilacıdır." Seda Şahin'in öncülüğünde yürütülen kahkaha terapisi seanslarının, önümüzdeki aylarda Muğla'nın farklı ilçelerinde de düzenlenmesi planlanıyor.