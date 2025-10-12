Uzman diyetisyenden sosyal medya uyarısı

Beslenme ve diyet uzmanı Nurça Eda Oğuz Acıdemir, Türkiye'de sağlık haberlerinde sıkça gündeme gelen yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Günümüzde artık her tür bilgi ve paylaşımın sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye çok hızlı ulaşabildiğini ancak beraberinde de tehlikeleri getirdiğini belirten Acıdemir, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya ve dijital mecralarda her yaştan birey, çok sayıda doğru ve yanlış bilgiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bizim tavsiyemiz, kişilerin bu bilgi akışını sağlık ve sürdürülebilirlik süzgecinden geçirebilmeleri. Uygulanan yanlış bir diyet planı, doğruluğu teyit edilmeyen ve bilimsel geçerliliği olmayan beslenme önerileri, bireylerin hayatını kısa veya uzun vadede kabusa çevirebilir" uyarısında bulundu.

'KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI'

Diyete başlayacak olanlara geçici çözümler değil, yaşam boyu uygulanabilir alışkanlıklar kazandırmayı amaçladıklarını da ifade eden Uzm. Dyt. Acıdemir, kişilerin günlük yaşamda daha sürdürülebilir alışkanlıklar edinmesine odaklanan yeni nesil yaklaşımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Alışılagelmiş sabit diyet listelerinin yerine kişiye özgü planlamaları tercih eden Nurça Eda Oğuz Acıdemir, bu planları düzenli takip ederek bireylere süreç odaklı bir yöntemle destek sunduklarını dile getirdi. Acıdemir, hedefin yalnızca kısa süreli ağırlık yönetimi değil, uzun vadeli sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi olduğunu da vurguladı.