Bu hafta gerilim yüksek! Tartışmalardan uzak durmalısınız! Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol sizler için yazdı...

KOÇ

Maddi konular gündemde

MESLEKİ olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda kendinize yönelik olmanıza rağmen hedefleriniz belirgin olacak. Mars'ın konumu yenilik konusuyla ilgili çalışmalarınızı yoğunlaştırırken, bu konuda bir disiplin sağlıyor. Kapalı olmayı tercih ediyorsunuz. Koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Detaylar önemli olacak.

BOĞA

Enerjinizi kıskanıyorlar

İsteklerinizi yaşama geçirirken, güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. Mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz hataya açık olmanıza neden oluyor.

İKİZLER

Çekim gücünüz çok fazla

Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Çevrenizde yanlış anlaşılmanız sizi o kadar ilgilendirmiyor. Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız bazıları için önemli olamayabilir.

YENGEÇ

Takdir görüyorsunuz

Çevrenize karşı oldukça kapalı ve ketum bir tavır içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin finans desteklerini isteyebilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Kendinize iş icat etmekte üstünüze yok. Her taşın altından kalkıyor ve işinizi başarıyla yapıyorsunuz. Gizli takdirler sizin için.

ASLAN

Başarı siziN için önemli

Organizasyon işlerinden müthiş keyif alıyorsunuz. Yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Fiziksel aktiviteleriniz için yoğun bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu.

BAŞAK

Kendinize güveniyorsunuz

Bu hafta, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz. Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, kısıtlı zaman çerçevesi yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz. Yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyeceksiniz.

TERAZİ

Havada aşk kokusu var

Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemeli, aranızda oluşan gerilimi yumuşatmalısınız. Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün.

AKREP

Aklınıza güveniyorsunuz

Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. . Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. Hafta sonuna doğru keyifli anlar geçirebilir, çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz. İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir dönem değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. Farkında olmadan çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.

YAY

Dikkat çekiyorsunuz

Bu hafta özellikle kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Jüpiter'in bulunduğu konum, finans evinize bir hareketlenme sağlarken içsel duygularınız ve duygusal ilişkileriniz, davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

OĞLAK

İçsel enerjiniz çok yüksek

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz. Enerjinizin yüksek olduğu bir hafta. Etrafınızdakileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız. Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Sezgileriniz çok yüksek.

KOVA

Disiplin önemli

Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, yenilik taraftarı olan kişilerden tepki almanıza neden olabilir. Aşırı yorgunluktan sinirleriniz gergin. Olaylara daha esnek bakmayı öğrenmelisiniz. Egolarınızı yenmelisiniz. Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri istemeden kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.

BALIK

Sezgisel gücünüz çok fazla

Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, önümüzdeki günlerde mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor.