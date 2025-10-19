Uzmanlardan D vitamini uyarısı

Güneş ışınlarının açısının değişmesiyle sonbahar ve kış aylarında D vitamini üretimi azalıyor. Uzmanlar, kapalı alanlarda çalışanlar, çocuklar ve yaşlılarda eksiklik riskinin arttığını vurguluyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, sonbahar ve kış dönemlerinde D vitamini eksikliğinin toplum sağlığı için önemli riskler oluşturduğunu belirtti.

BELİRTİLERİ

Altay, D vitamininin vücutta depo edilebilen bir vitamin olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: "Gıdalarla aldığımız D vitamini ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10-20'sini karşılar. Günlük ihtiyacımızın yüzde 80-90'ı ise güneş ışınlarıyla sentezlenir. Ancak sonbahar ve kış aylarında bu üretim azalır ve depolar yeterli değilse eksiklik ortaya çıkar." Eksiklik belirtilerine de değinen Mustafa Altay, halsizlik, kas güçsüzlüğü, kemik ve kas ağrılarının en sık görülen şikayetler olduğunu söyledi. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kapalı alanlarda çalışanların risk altında olduğunu ifade eden Altay, "Uzun süreli eksiklik bağışıklık sistemini zayıflatır, enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Ayrıca kemik erimesi, kırıklar ve iyileşmede gecikmelerle karşılaşabiliyoruz" uyarısında bulundu. D vitaminin yalnızca beslenmeyle karşılanamayacağını belirten Altay, "Somon, orkinos, yumurta sarısı, karaciğer gibi gıdalar doğal kaynak olsa da ihtiyacımızı tek başına karşılamaz. Yeterince güneşe çıkamayanlarda hekim kontrolünde takviye gerekebilir. Ancak kontrolsüz ve yüksek doz D vitamini alımı vücutta birikip zehirlenmeye yol açabilir" diye konuştu.