Aysun Mete’den Hear Me, See Me

Kişisel gelişim yazarı, yaşam koçu ve medya profesyoneli Aysun Mete, yeni kitabı "Hear Me, See Me" ile okurları içsel bir farkındalık yolculuğuna davet ediyor. Bu kitap, sadece kişisel gelişim üzerine değil; aynı zamanda duyguların, sessizliğin, ilişkilerin ve insan olmanın derin anlamı üzerine kalpten bir anlatı sunuyor.

Aysun Mete, "Hear Me, See Me" adlı kitabında; kayıplardan beklentilere, sessizlikten aşkın farklı yüzlerine, ilişkilerden içsel yolculuklara kadar geniş bir duygusal yelpazede okurlarıyla buluşuyor. Her bölüm, okuyucuya hem bir ayna hem de bir rehber sunuyor. Kimi zaman duygularla barışmaya, kimi zaman anlaşılmanın derinliğini hissetmeye, kimi zaman da yalnızlığın iyileştirici sessizliğini kabullenmeye çağırıyor. Aysun Mete, uluslararası onaylı yaşam koçu; Meditasyon, NLP ve Reiki eğitmeni olarak bireylerin içsel dönüşüm süreçlerine rehberlik ediyor. Uzun yıllar boyunca Ingiltere'de medya planlama ve işletmecilik alanlarında çalışan Mete, Izmir ve Londra'da radyoculuk yaparak medya dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Ayrıca kısa film yazıp yönetti, televizyon sunuculuğu deneyimi oldu. Gazetecilik kariyerine Londra'da başlayan Mete, Türkiye'de Yeni Asır gazetesinde kişisel gelişim yazarı olarak yazılarına devam ediyor. Cumartesi günleri yayımlanan yazıları, binlerce okuyucuya ilham vermeye devam ediyor.