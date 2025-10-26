Siyah noktalara karsı fiddy metodu

Kore cilt bakım dünyası son yıllarda yalnızca Asya'da değil, tüm dünyada güzellik trendlerini belirler hâle geldi. Bu akımlar arasında en çok ilgi görenlerden biri ise siyah noktalara yönelik etkili sonuçlarıyla öne çıkan Fiddy metodu. Adını, Koreli bir cilt bakım blog yazarından alan bu yöntem; siyah noktaları sıkmadan, cilt bariyerine zarar vermeden temizlemeyi amaçlıyor.

ADIM ADIM UYGULAMA

Fiddy metodunun en önemli özelliği, gözeneklerin içindeki yağı ve kirleri nazik bir şekilde çözmesi. Sıkma veya sert peeling gibi tahriş edici yöntemler yerine, yağ bazlı temizleme ve kil maskesini birleştiren adımlarla cildi yormadan etkili bir bakım sunuyor. Uygulama için önce cilt ılık suyla ya da kısa bir buhar banyosuyla hazırlanıyor. Bu aşama gözeneklerin yumuşamasına yardımcı oluyor. Ardından yağ bazlı bir temizleyici parmak uçlarıyla masaj yapılarak uygulanıyor ve gözeneklerdeki sebum çözülüyor. Yağın ardından kullanılan kil maskesi fazla yağı çekerek gözenekleri derinlemesine arındırıyor. Maske durulandıktan sonra su bazlı bir temizleyici ile cilt nazikçe temizleniyor ve son aşamada nemlendiriciyle bakım tamamlanıyor.

DÜZENLİ OLMALI

Yöntemin en dikkat çeken noktası, düzenli uygulandığında gözeneklerin daha az dolması ve cildin daha pürüzsüz görünmesi. Dermatologlar bu metodu özellikle siyah nokta sıkma alışkanlığı olan kişiler için daha güvenli bir alternatif olarak görüyor. Ancak fazla uygulanması ciltte kuruluk ve hassasiyet yaratabileceği için haftada 1-2 kezden fazla yapılması önerilmiyor. Fiddy metodu, yalnızca siyah noktaları gidermeyi değil, aynı zamanda cildi daha sağlıklı ve dengeli bir hâle getirmeyi hedefliyor. Bu yönüyle, Kore'den başlayıp kısa sürede dünyaya yayılan en dikkat çekici cilt bakım trendlerinden biri hâline gelmiş durumda.