İsviçre’de kurtuluş festivali: L’Escalade

Yazar ve gazeteci Nalan Miri Sözer bu hafta rotamızı İsviçre'ye çeviriyor. Sözer'in gezi güncesini kendi kaleminden sizlerle paylaşıyoruz: "Şimdi sizi yaklaşık dört yüz yıl öncesine götüreceğim. 1602'de Cenevre, 11-12 Aralık gecesi şehir surlarını genişletmeye çalışan Savoyard askerleri tarafından saldırıya uğruyor. Savoy Dükü ordusu ile gece saat 02.00'da saldırı girişiminde bulunuyor. Dük'ün saldırı planına göre, en iyi askerlerini Cenevre'nin sur duvarlarına gizlice tırmandırarak, şehir kapısını içeriden ele geçirerek askerlerinin girmesine izin vermekmiş.

ORTAÇAĞ'A YOLCULUK

Cenevre'de mülkünü kaybetmiş olan Savoy Dükü, onu geri kazanmaya çalışmış; ancak tabii ki, iyi bir savunma ile Cenevre kurtulup bağımsızlığına kavuşmuş O günden beri de L'Escalade yaşlı genç, bebek çocuk; halkın gönüllü olarak katıldığı ve şehrin bir anda Ortaçağ platosuna dönüştüğü İsviçre'nin en bilinen festivallerden biri. . 'Escalade', Fransızca'da 'tırmanmak' anlamına geliyor. Savoy'un Dük ordusunun saldırısından dolayı Cenevizliler'in gururlu savunmasının hatırlanması için 'mükemmel organizasyon' iddasıyla kutlanıyor. Geçmişle bugün arasında kurulan tarihi bağı kültürle birleştiren bu festival; yerel halkın kaynaştığı 'interaktif mükemmel' bir etkinlik iddiasıyla yapılıyor.İki gün boyunca şehirde dönem kostümleri giymiş atlılar, askerler, halk ve resmi görevliler şehrin her yerinde o iki günü yaşatmak için organize oluyor. Yaklaşık beş bin kostümlü gönüllü; resmen ziyaretçileri de bir filmin içine sokuyor. Geleneksel festival rotası boyunca çeşitli noktalarda, alay duruyor bir haberci işgalcilere karşı zafer ilanını okuyor. Peter Katedrali'ne geldiğinde iyi ruhlara ulaştığına inanan katılımcılar memleket şarkıları söylüyorlar. Cenevreliler; halkın bu saldırı karşısında cesurca kendi kasabalarını savunmuş olmasıyla övünüyor. Tarihi bilgilere göre çorba pişirirken saldırganları aşağıdan yaklaştıklarını fark eden bu kadın, duvarlara tırmanan düşmanların üzerine sıcak büyük bir kazan çorba döküyor. Bu olayın gürültüsü tüm Cenevre'yi uyandırıyor ve başarılı bir şekilde Savoy'un Dük Ordusu'ndan kurtarıyor.

ÇİKOLATA TENCERELERİ

İşte bu nedenle kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir materyal olduğunu düşündükleri için ve o anı hatırlatmak için 'kase' figürü yaratılmış. Kasım ayı itibariyle Cenevre'de, sebze görünümlü marzipan şekerlemeleri ile doldurulmuş özel bir çikolata tenceresi tüm marketlerde, pastanelerde satılıyor. Her yıl festival zamanı L'escalade kutlamalarının ruhuna uygun olarak evde ya da özel kutlamalarda törenle tencere kırılarak tüketiliyor. L'escalade zamanı tüm çikolat markaları, her boyutta ve çeşitte bu kaselerden üretiyor. Mükemmellik ve halkın sağduyusu festivalin her aşamasında hissediliyor. Her detay Cenevre kantonunun kontrolü altında yapılıyor. L'Escalade'ın son etkinliği ise Pazar akşama doğru St. Peter Katedrali'nin önündeki meydandaki büyük tören büyük bir ateş yakımı ile sona eriyor.

ESCALADE GELENEKLERİ

Cuma akşamı, her ailenin üyeleri bir araya gelir ve çikolata kapının en büyükleri ve en gençleri birbirlerine çarparlar. Bir kadının kaleye tırmanan askerlere sıcak çorba döktüğü efsaneye atıfta bulunurlar. Böylece Cumhuriyet'in düşmanlarını yok ettiklerine inanırlar.

Cadılar Bayramı geleneğine benzer şekilde, çocuklar kıyafetler giyerler ve kapı kapı dolaşarak para veya şeker isterler. Gençler, tarihi olayları temsil eden lise geçit törenlerine katılırken, okuldaki küçük çocuklar sebze çorbasının büyük kaplarını pişirirler.

Çok popüler olan L'Escalade Koşusu, Course de l'Escalade, festivalden bir önceki hafta sonu gerçekleşiyor. Duke's race'a etapına yalnızca yetişkinler katılıyor.

Yol boyunca şarkıları söyleyen ailelerden, trombon oynayan geleneksel müzik gruplarına kadar her tür tezahürat grubunu görebiliyorsunuz.