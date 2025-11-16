Türk Gazi Rambo'ya ilham oldu: Kore'den Hollywood'a uzanan hikaye...





TARİHE GEÇTİ

Karslı Hacı Altıner ise birlikteki makineli tüfek nişancısıydı. 29 Kasım sabahına doğru savaş meydanında adeta kıyamet koptu. Savaş tüm şiddetiyle başlamıştı. Hacı Altıner kendini öyle bir kaptırmıştı ki 13 kurşun yediğini bile anlamadan sandığındaki tüm mermileri Çinlilerin üzerine boşalttı. Ta ki 14'üncü mermi sol kolunu kırıp parçalayıncaya kadar. Bundan sonra ateş edemedi Hacı Altıner... Ama asla pes etmedi! Niyeti açıktı aslında. Türk askeri mümkün olduğunca kayıpsız geri çekilirken Çinlileri oyalamak istiyordu. Birliğindeki arkadaşlarına, "Beni burada bırakın. Siz çekilirken zaman kazandırırım" diye haykırdı.



FAHRİ GENARALLİK TEKLİFİ

Gözünü karartmıştı bir kere, dediğini de yaptı! Çinlileri gece boyunca oyalayıp, bulunduğu konumu korudu. Sabah olmuştu, ancak artık hiçbir umudu kalmamış, ölümün soğukluğunu iliklerinde hissetmeye başlamıştı.Tam o sırada bir mucize yaşandı. Yoldan geçen bir Amerikan konvoyu, Hacı Altıner'i fark etti. Altıner tedavi için hemen sahra hastanesine götürüldü. Vücudu mermilerle delik deşikti, yarası ise çok ağırdı. Bu nedenle derhal Amerika'ya gönderildi ve bir sene boyunca üst üste çeşitli ameliyatlar geçirdi. Bu dönemde ABD başkanı Truman tarafından şeref misafiri sıfatıyla ağırlandı. Kendisine madalya takdim edildi. Hatta ABD'de eyalet eyalet gezdirilip 'büyük kahraman' olarak halka gösterildi. Kendisine Amerikan vatandaşlığı ve orduda fahri generallik önerildiğinde ise "Burada general olacağıma, Türk Ordusunda er olmayı tercih ederim" diyerek tarihi bir yanıt verdi. Kore Savaşı'ndan 24 yıl sonra, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Harekatı başladı. Türkiye ile ABD ters düşünce kahraman gazimiz Hacı Altıner, kağıdı ve kalemi eline alarak ABD Başkanına tarihi bir mektup yazdı. Mektubunda, Amerika'da nasıl tanındığını, koskoca Çin birliklerini tek başına nasıl durdurduğunu teker teker hatırlattı. Hala o kudrete sahip olduğunu, gerekirse yaşına bakmadan Amerika ile tek başına savaşabileceğini belirtti ve ABD'den aldığı madalyayı göğsünden çıkarıp tereddütsüz iade etti.