12 burcu bu hafta neler bekliyor: Her şey ince detaylarda gizli

Merkür geri giderken, güneş enerjimizi yükseltiyor. Maddi konular ön plana çıkıyor. Sonuçlanmayan hukuksal sorunlarımız artı veya eksi bir şekilde bitecektir. Kişisel isteklerimiz ve egolarımıza zıt bazı konular bizi rahatsız etse de önleyemediğimiz bir şekilde bu ortamın içinde bulanacağız. Dostlarımızla daha fazla birlikte olmak isteyeceğiz. Birçok yardım kuruluşlarında değişik misyonlarda çalışacağız ve onların aktivitelerine katılım göstereceğiz

KOÇ

Huzur arıyorsunuz

Bu hafta aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir dönem. Bol seyahat edeceğiniz için karşınıza fırsatlar çıkacak. Cesurca kararlar vermenizin tam zamanı. Koşulları kendi lehinize kolayca çevireceksiniz. İletişim konusunda yaptığınız bağlantılar gerekli kişilere ulaşacak ve sonuçlardan siz de memnun kalacaksınız.

BOĞA

Yaşamınız kurgulanıyor

Aşk yaşantınızda renkli günler sizi bekliyor. Özellikle, iş yaptığınız kişilerin birine platonik duygular hissettiğiniz halde, bunu belli etmek istemeyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda güzel bir uyum içine gireceksiniz. Yaşamda hiçbir şey garanti değildir. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz da size bağlıdır, unutmayın.

İKİZLER

Duygular çok önemli

Bu hafta, öncelikle duygularınız bir hayli yoğun. Bu macera duygusunun istenemeyen sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz.

Güzel kısa süren aşklar da gündeme gelecek. Aşkta para değil de duygusallık ve bağlılığın öneminiz kavrayacaksınız. Karşılaştığınız kişilerin yüreği sizin için önemli olacak. Sevdiği kişiyi uzaktan düşünmek bir size yetecektir.

YENGEÇ

Değer kavramlarınız önemli

Bu hafta değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle kararsız kişileri sevmiyorsunuz. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir hafta olacak. Merkür Retosu'nda dikktli olun. Kariyer gezegeninizin yeni durumu sayesinde kavuşacaksınız. Büyük anlaşmalara imza atabilirsiniz. İşte birçok proje ayağınıza gelecek ailenizle ilgili görevlerinizi yerine getirmeniz gerekiyor.

ASLAN

Sezgilerinize güvenin

Bu hafta aşkta sezgileriniz ön plana çıkacak. Başkalarının düşüncelerinden çok kendi hisleriniz önem kazanacak. Partnerinizin enerjisinden destek alacaksınız. Bu hafta iş ve eğlenceyi bir arada yaşayacaksınız. Çok çalışacak, çok eğleneceksiniz. Kazançlı bir hafta olacak.

Maddi fırsatlar ayağınız gelecek ve çok para kazanacaksınız. Ortak çalışmalar önem kazanacaktır. Tanışacağınız kişileri biraz inceleyin.

BAŞAK

İlişkilerinizi sorgulayın

Aile bağları içinde bulunduğunuz kişilerin ilişkileri ile ilgili sorunlarla uğraşacaksınız. İlk kez karşılaşacağınız insanlarla olan diyaloglarda dikkatli olmalı. Gruplaşmaya ihtiyacınız var. Dostlarınızın duygusal desteğini hissedeceksiniz. Olayları kendi tarzınıza göre yorumladığınız için yanlışlıklar yapabilirsiniz. Yönlendirmeye karşı olmanıza rağmen denemelisiniz.

TERAZİ

Duygularınız yön değiştiriyor

Olayların üstesinden gelebilme mücadelesi vereceksiniz. Gelişen olaylara karşı hedeflerinizde sapmalar görülebilir. Olaylara yaklaşım tarzınızda farklı bir renk var. Kendinize yatırım yapmak isteyecek ve bazen hassas davranacaksınız. Kardeşlerle aranızda güçlü bağların oluşmasını sağlayacak, ilişkiler gündeme gelecek. Kendiniz ile ilgili disiplinli olmak zorundasınız.

AKREP

Yanılgılar söz konusu

Duygularınıza rağmen mantığın gerektirdiği gibi davranacak ve ilişkilerinize saygın bir mesafe koyacaksınız. Yine gizemli düşüncelerinin önem kazanacaktır. Yanılgılar söz konusu. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Yeni fikirlerinizi yaşama geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız. Bu hafta kişisel enerjinizi evinize ayıracaksınız. Kariyer ve aile yaşamınızı dengelemek zorunda kalacaksınız.

YAY

Özgür olmak istiyorsunuz

Özgürlük duygusu içinde hareket edeceğiniz için ilgi odağı haline geleceksiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkilerinize canlılık gelecektir. Duygusal taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Merkür Retrosu'nda hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili karar almadan düşünmelisiniz.

OĞLAK

Aşk enerjiniz yükseliyor

Aşk enerjiniz yükseliyor. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Testlerden geçiyorsunuz. Toplumsal olaylarda ikna kabiliyetiniz artıyor. Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları önemli. Karşınızdaki kişiye güvenme konusunda tereddütleriniz var.

KOVA

Kendinize güveniyorsunuz

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz.

Duygularınızı karşı tarafa yansıtmanın yollarını başaracaksınız. Yapmanız gereken tek şey eski dostlarla bir araya gelmek. Saygınlık ve kişisel içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz.

BALIK

Fırsat dolu bir dönem

Aşkta bu hafta yine duygusal olacaksınız. Aşk hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. Tutkularınızı ve yeni fikirlerinizi yaşam geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Gündemde olan konularla ilgili birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulunabilirsiniz.

Onlarla birçok iş fırsatı yakalayacaksınız.