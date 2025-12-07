Dersimiz magazin muhabirliği!

YENI Asır Magazin Muhabiri Ercan Akgün, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin dersine konuk oldu. Üniversitenin Kariyer Etkinlikleri kapsamında 'Magazin Muhabirliği' dersinde söyleşi gerçekleştiren deneyimli gazeteci, magazin dünyasıyla ilgili merak edilenler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yürütücülüğünü Öğr. Görevlisi Gaye Yigit Verep'in yaptığı söyleşi tadındaki derste, Doç. Dr. Şebnem Soygüder'in konuğu olan Ercan Akgün, sektöre başlangıç hikayesinden günümüze kadar geçen süreçte yaşadığı ilginç anılarını paylaşırken, mesleğin uygulama pratikleri üzerine bilgiler aktardı.

'GAZETECİLİK ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ'

27 yıldır işin içinde olan Akgün, ileride bu mesleğe başlamayı düşünen öğrencilere magazin muhabirliği ve paparazzilik hakkında kimi zaman komik kimi zaman da şaşırtıcı deneyimlerinden söz etti. Magazin bölümünün göründüğü kadar kolay ve her zaman eğlenceli geçmediğine de değinen Akgün"Eğer bir basın mensubu polis muhabirliği ve magazin muhabirliğini yapabiliyorsa, mesleğin diğer bölümlerini hiç zorlanmadan gerçekleştirebilir. Bu işte kendinizi geliştirebileceğiniz en önemli alanların başında bu ikisi gelir. Gece hayatı ve eğlence sektörü, maalesef sandığınız kadar renkli ve zararsız değil. Eğer dikkatli davranmazsanız, başınız her an belaya girebilir. Bu yüzden o ışıltılı dünyada yürürken attığınız adımlara, çektiğiniz fotoğraflara ve yazdığınız haberlere dikkat etmelisiniz: Doğruluğundan emin olmadığınız haberler, keyfinizi kaçırabilir" yorumunu yaptı. 1999 senesinde mesleğe İzmir'de televizyon kameramanı olarak başlayan ve 2006 yılından beri de Yeni Asır'da magazin ve foto muhabiri olarak görev yapan Ercan Akgün, gazeteciliğin teknoloji ve sosyal medyanın etkileriyle yaşadığı değişimden de söz etti. Akgün, "Gazetecilik ölmedi, sadece şekil değiştirdi. Sürekli ve süratle büyüyen dijital dünyanın ekseninde hızlı tüketim modasına ayak uydurup sanal alemde yoluna devam ediyor" dedi.