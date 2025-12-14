Filiz Özkol yazdı:Değişim, fırsat ve başarı yılı





ARKADAŞLIKLAR AŞKA DÖNÜŞEBİLİR

Yıl boyunca aşk sizden yana. Arkadaşlarınızın fikirleri önemli olsa bile kendi duygularınız ön plana çıkarmaya çalışacaksınız. Fikirlerinizin kabul görmesi sizin için önemli olacak. Bu konuda destek almadığınız arkadaşlarınıza tavır alma olasılığınız çok yüksek. Güven duygusunun önemli olduğunu somut bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Ağustos ve eylül aylarında yolculuklarda tanışacağınız kişiler önemli olacak. İlişkinizde şimdiye kadar olmadığınız kadar çarpıcı duygular yaşayacaksınız.



3 MART VE 28 AĞUSTOS TUTULMALARI

Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak gönüllü ve hizmet etme yönlü hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili vizyonlar oluşabilir. Arkadaş grubu içinde gizli kalmış konular da gündeme gelebilir.

17 ŞUBAT VE 12 AĞUSTOS TUTULMALARI

Siz başkalarının yaşadığı ego krizlerine hedef oldunuz. Yapabileceğiniz tek şey sakin kalmak ve mesafenizi korumak. Gerekirse ailenizden destek alabilirsiniz. Onların desteğini ile güvende hissedecek ve her zaman yanınızda olduklarını bir kez daha fark edeceksiniz.. Eğer akademik kariyer yapıyorsanız, karşılaşacağınız olaylar bakış açınızın ve yaklaşımınızın değişmesini, sizi ön plana çıkartacak bir araştırma konusu saptamanızı ve bilimsel literatüre geçebilecek fikirlerin aklınıza gelmesini sağlayabilir. Ayrıca sizin dışınızda gelişen bu olaylar hayat felsefenizi kökten değiştirebilir görünüyor.

BAŞARI RENGİNİZ: Mavi, Sarı. Kahverengi

AŞK RENGİNİZ: Parlak turuncu. Pas sarısı, gece mavisi

SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk mavi, beyaz



FARKLILIK VE İKİZLER BURCU

Uranüs artık 27 Nisan'dan sonra burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacaktır. Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Yıllardır uzun transitlerden olumsuz etkilendiğinizi zannederek üzülmemelisiniz. Bazı sıra dışı ilişkileri de beraberinde getirecek. Oldukça tutkulu beraberliklerin başladığı bu tür etkiler altında, beraberliğinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırarak, onlarla ortak zevklerinizi paylaşacaksınız. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Jüpiter, finans ve iletişim evinizden size olumlu açılar verecek. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için detayları daha bireysel değerlendiriyorsunuz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik desteği gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor ve spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planlarınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Bu yıl sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Belki de size sosyal statü kazandıracak önemli şirketlere danışmanlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Önemli kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız... İçsel sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız.

ŞANS KAPINIZI ÇALIYOR

Bir İkizler olarak sürekli plan program içindesiniz. Uranüs ve Satürn açıları sizi destekleyecek. İkizler olarak bu yıl yaşayacağınız tutulmalar sayesinde şans kapıları ardına kadar açılacak. Ayrıca entelektüel konular ilginizi çekecek ve bol seyahatli günlere kendinizi hazırlamalısınız. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yor. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerle evinizi kapsayan konularla ilgili ilginç günler geçireceksiniz. Uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa dinlenme molaları koyabilirsiniz. Kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz. Ailenizin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalısınız. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Yolculuklarda dikkatli olmalı ve kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz.



3 MART VE 28 AĞUSTOS TUTULMALARI

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ile ilgili algıları açık ve empatik olarak hareket edebilirsiniz. Kendinizi toplum önünde daha duyarlı ifade etme ihtiyacınız olabilir. Yaratıcılık, sanat ve tasarım ile ilgili projeleriniz ile gündeme gelebilirsiniz.



17 ŞUBAT VE 12 AĞUSTOS TUTULMALARI

Sevgili İkizler bu tutulmalar sizin burcunuzda gerçekleşmese de etkisini çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Uzun süredir kabullenmeniz gereken bazı gerçekler artık reddedemeyeceğiniz kadar güçlü bir şekilde karşınızda duruyor. Bu sizi ne kadar zorlasa da ortada bir sorun olduğunu kabul etmelisiniz. Siz aklına ve fikirlerine çok güvenen insanlarsınız ancak bu dönem düşüncelerinize fazla kapılmış ve başka fikirlere aldırmaz olmuş iseniz, bunun değişmesinin zamanı geldi. Bu dönem her anlamda esnek olmanızda ve karşınızdaki kişilerin fikirlerine önem vermenizde fayda var.

BAŞARI RENGİNİZ: Yeşil , Beyaz, saman sarısı

AŞK RENGİNİZ: Uçuk pembe, mavi, uçuk yeşil

SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk sarı, bordo, uçuk mavi