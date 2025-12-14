Filiz Özkol yazdı:Değişim, fırsat ve başarı yılı

2008-2025 yılları zorlu dönemlerdi. Geçmişe baktığımızda, birçok değişimin uzun ve zorlu gezegen açıları dönemlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Gezegenler kendi aralarında çatışmalar ve cenkler yaşadı; insanlık tarihi de bu değişimlerden etkilenerek payını aldı. Evrende her şey, kendi içinde bir düzensizlikle dengeye doğru ilerler. Bugün ülkemizin ve dünyanın haritalarına baktığımızda, her şeyin şekil değiştirdiğini görüyoruz. Başta bizi ürküten ve korkutan olayların aslında evrenin istediği değişimler olduğunu zamanla anlayacağız.
BAŞARI VE KOÇ BURÇLARI
Yaşam sizin yolunuz olmaya devam ediyor. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Para sizin için her zaman güç teşkil etti ve daha da önem kazanıyor. Eviniz değiştirmek isteyecek ve bulunduğunuz şartları beğenmeyeceksiniz. Biliyoruz, her şeyin en iyisine layıksınız. Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Şartlarınızı değiştirecek cesareti size verecektir. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir.
KİMSEYE TAVİZ YOK
Bu yıl sorumluluk getiren sürprizlere hazır olun. Satürn ortalama 2.5 yıl burcunuzda kalacak. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken bir çok zincirleme iş olacak. Yakın akrabalar, kuzenler ve kardeşlerle bir araya gelirken, ilişkilerinizi denetlemek zorundasınız. Baskıcı tavırlarınızın onları üzmesine rağmen, siz hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. Bu yıl Koçlar için çok önemli. Yarım kalmış eğitimlerini tamamlayacaklar. Yazı ya da sanat ile ilgilenen koçlar Uranüs sayesinde başarılı olacak. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için; çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz, eğlenceli ve sizi oyalayan yolculuklar da gündeme gelecektir.
İLİŞKİLERİNİZ
Hem sosyal hem de aşk ilişkileri çok iyi ilerleyecek. Yılın ikinci altı ayı birçok Koç burcu aşk, iş, sosyallik ve çocukları ile ilgili çok iyi bir dönemde olacaklar. Satürn küçük ilişkilerinizi testten geçirecek. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Bu yıl çevrenizde beğenilecek ve arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız. Duygularınız güçleniyor ve yılın en olumlu günlerinden birini yaşıyorsunuz. Değişim içinde olmanız ve düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda keşfettiğiniz duygular, ilginç konular üzerinde yoğunlaşmanıza neden olacaktır. Başlayacağınız yeni yaşam kesitlerinde kendi inisiyatifinizi kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Ruhsal yaşamınız güçleniyor. Kişiliğiniz güçleniyor. Duygusal sorunlarınızın, sinir sisteminizi etkilemesine izin vermeyin.
3 MART VE 28 AĞUSTOS TUTULMALARI
Bütün ile bir olmanız ve daha fedakar duygular ile bunu yapmanız söz konusu olabilir. Kolektif bilinçaltı ile sezgisel bağlantıları içine alan bağlar kurabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar ile ilgili kolektif ve gönüllü hareket etmeniz mümkün. Bununla birlikte içinize çekilmek, belki dinlenmek ve yalnız kalmak ihtiyacınız da olabilir. Elde olmadan kontrol dışı gelişebilecek şartların da gelişebileceğini söyleyeyim bu zaman diliminde.
17 ŞUBAT VE 12 AĞUSTOS TUTULMALAR
Sevgili Koç Burçları öfkeniz burnunuzda kendinizi her an patlayacak gibi hissediyorsunuz. Çünkü bu tutulmanın yoğunluğunu en net ve açık yaşayan kişiler sizlersiniz. Artık karşınızdaki insanlara hiç sabrınız kalmadı. Sabrınızı taşıran kişiler muhatap almak zorunda olduğunuz birileri, eşiniz veya beraber iş yaptığınız kişiler olabilir. O kadar doldunuz ki hiç arkanıza bakmadan bütün kariyerinizi ve hayatınızı bırakıp çekip gidebilecek güçte hissediyorsunuz.
BAŞARI RENGİNİZ: Beyaz, pembe ve bej
AŞK RENGİNİZ: Kırmızı, mavi, sarı, turuncu
SAĞLIK RENGİNİZ: Kahverengi.
SABIR VE BOĞA BURÇLARI
Bu yıl Satürn ruhsal evinizden etkiliyor. Jüpiter yılın ilk yarısı iletişim evinizde 30 Haziran'dan sonra aile ve yuva evinizde ilerliyor. Geçen yıl sahip olduğunuz agresif tavırlarınız; bu yıl yerini, sosyal yaşam içinde saygın bir yer edinebilmek için kararlı çabalara bırakıyor. Sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyor ve adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz. Her ortam sizin için heyecan verici olacaktır. Hiçbir konuyu kafanıza takmamalı ve günlük ilişkilerden sakınmalısınız. Değişim süreci içine girmiş bulunuyorsunuz. Sosyal çevrenizi istemleriniz doğrultusunda kullanabileceksiniz. İş temponuz ve yoğunluğunuz artacak. Duygusal yaşantınızda istediğiniz tempoyu tutturabileceksiniz.
GÜÇLÜ BİR YIL OLACAK
Kariyer evinizde Plüton yıllar boyunca kalmaya devam edecek. Lider olmaktan hoşlanacağınız durumlar söz konusu. Bildiğiniz konulardan taviz vermiyor ve biraz da öfkeli davranıyorsunuz. Hırslarınızı ve egolarınızı ön plana çıkaracak. Mücadeleci yönleriniz ortaya çıkarken, savaşımlarınızın size getireceği başarı çok önemli olacak. Yarışmaktan hoşlanacak, hiç kimseye ödün vermek istemeyeceksiniz. Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz. Uranüs ve Plüton yıl boyunca size sürpriz paralar kazandıracak. Özellikle kariyer açısından güçlü bir yıl sizi bekliyor. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Bağımsız iş yapmaya yöneleceksiniz.. Düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu yıl iletişim çok önemli . Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerle evinizi kapsayan konularla ilgili ilginç günler geçireceksiniz. Özgürlüğünüzü istediğiniz alanda rahatça kullanırken doğru kararlar vereceksiniz. Sonbaharda ortaklıklar söz konusu olacak. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Duygularınızda ve isteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Partnerinizin iş durumları nedeniyle yer değiştirebilirsiniz, onunla birlikte yurt dışı kökenli projeler gerçekleştirebilirsiniz.
ARKADAŞLIKLAR AŞKA DÖNÜŞEBİLİR
Yıl boyunca aşk sizden yana. Arkadaşlarınızın fikirleri önemli olsa bile kendi duygularınız ön plana çıkarmaya çalışacaksınız. Fikirlerinizin kabul görmesi sizin için önemli olacak. Bu konuda destek almadığınız arkadaşlarınıza tavır alma olasılığınız çok yüksek. Güven duygusunun önemli olduğunu somut bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Ağustos ve eylül aylarında yolculuklarda tanışacağınız kişiler önemli olacak. İlişkinizde şimdiye kadar olmadığınız kadar çarpıcı duygular yaşayacaksınız.
3 MART VE 28 AĞUSTOS TUTULMALARI
Arkadaş çevreniz, dost gruplarınız, dahil olduğunuz organizasyonlar ile ilgili faaliyetler gündeme gelebilir. Birlikte faaliyetler içinde bulunmak gönüllü ve hizmet etme yönlü hareket etmek mümkün. Gelecek ile ilgili vizyonlar oluşabilir. Arkadaş grubu içinde gizli kalmış konular da gündeme gelebilir.
17 ŞUBAT VE 12 AĞUSTOS TUTULMALARI
Siz başkalarının yaşadığı ego krizlerine hedef oldunuz. Yapabileceğiniz tek şey sakin kalmak ve mesafenizi korumak. Gerekirse ailenizden destek alabilirsiniz. Onların desteğini ile güvende hissedecek ve her zaman yanınızda olduklarını bir kez daha fark edeceksiniz.. Eğer akademik kariyer yapıyorsanız, karşılaşacağınız olaylar bakış açınızın ve yaklaşımınızın değişmesini, sizi ön plana çıkartacak bir araştırma konusu saptamanızı ve bilimsel literatüre geçebilecek fikirlerin aklınıza gelmesini sağlayabilir. Ayrıca sizin dışınızda gelişen bu olaylar hayat felsefenizi kökten değiştirebilir görünüyor.
BAŞARI RENGİNİZ: Mavi, Sarı. Kahverengi
AŞK RENGİNİZ: Parlak turuncu. Pas sarısı, gece mavisi
SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk mavi, beyaz
FARKLILIK VE İKİZLER BURCU
Uranüs artık 27 Nisan'dan sonra burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacaktır. Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Yıllardır uzun transitlerden olumsuz etkilendiğinizi zannederek üzülmemelisiniz. Bazı sıra dışı ilişkileri de beraberinde getirecek. Oldukça tutkulu beraberliklerin başladığı bu tür etkiler altında, beraberliğinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırarak, onlarla ortak zevklerinizi paylaşacaksınız. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Jüpiter, finans ve iletişim evinizden size olumlu açılar verecek. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için detayları daha bireysel değerlendiriyorsunuz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik desteği gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor ve spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planlarınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Bu yıl sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Belki de size sosyal statü kazandıracak önemli şirketlere danışmanlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Önemli kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız... İçsel sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız.
ŞANS KAPINIZI ÇALIYOR
Bir İkizler olarak sürekli plan program içindesiniz. Uranüs ve Satürn açıları sizi destekleyecek. İkizler olarak bu yıl yaşayacağınız tutulmalar sayesinde şans kapıları ardına kadar açılacak. Ayrıca entelektüel konular ilginizi çekecek ve bol seyahatli günlere kendinizi hazırlamalısınız. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yor. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerle evinizi kapsayan konularla ilgili ilginç günler geçireceksiniz. Uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa dinlenme molaları koyabilirsiniz. Kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz. Ailenizin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalısınız. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Yolculuklarda dikkatli olmalı ve kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz.
3 MART VE 28 AĞUSTOS TUTULMALARI
Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ile ilgili algıları açık ve empatik olarak hareket edebilirsiniz. Kendinizi toplum önünde daha duyarlı ifade etme ihtiyacınız olabilir. Yaratıcılık, sanat ve tasarım ile ilgili projeleriniz ile gündeme gelebilirsiniz.
17 ŞUBAT VE 12 AĞUSTOS TUTULMALARI
Sevgili İkizler bu tutulmalar sizin burcunuzda gerçekleşmese de etkisini çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Uzun süredir kabullenmeniz gereken bazı gerçekler artık reddedemeyeceğiniz kadar güçlü bir şekilde karşınızda duruyor. Bu sizi ne kadar zorlasa da ortada bir sorun olduğunu kabul etmelisiniz. Siz aklına ve fikirlerine çok güvenen insanlarsınız ancak bu dönem düşüncelerinize fazla kapılmış ve başka fikirlere aldırmaz olmuş iseniz, bunun değişmesinin zamanı geldi. Bu dönem her anlamda esnek olmanızda ve karşınızdaki kişilerin fikirlerine önem vermenizde fayda var.
BAŞARI RENGİNİZ: Yeşil , Beyaz, saman sarısı
AŞK RENGİNİZ: Uçuk pembe, mavi, uçuk yeşil
SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk sarı, bordo, uçuk mavi