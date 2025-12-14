Her ülkenin sabahı farklı

Türk mutfağı yalnızca bizim gurur kaynağımız olmakla kalmıyor, dünya genelinde de çeşitliliği ve lezzetiyle övgü topluyor.
Böylesine geniş bir mutfak kültüründe büyüyenler için her öğünde onlarca seçeneğe ulaşmak doğal bir ayrıcalık hâline geliyor. Ancak bazı ülkelerde kahvaltı alışkanlıkları bizim alıştıklarımızdan oldukça farklı olabiliyor ve bu durum zaman zaman şaşırtıcı deneyimler yaratabiliyor. Yine de kültürleri tanımanın en keyifli yollarından biri mutfaklarına adım atmak; farklı tatlar da çoğu zaman bizde hoş bir merak uyandırıyor.
RUSYA
Rus kahvaltılarında havyar, lakerda ve çeşitli balık ürünleri başrolde. Tatlıya fazla yer verilmeyen bu sofralarda baharatlı lezzetlerle karşılaşmak oldukça olağan. Dünyaca bilinen Rus yumurtaları ve lakerdalı esmer ekmek de kahvaltının değişmez parçaları arasında.
İSPANYA
Akdeniz'e yakın damak tadına sahip olan İspanyol mutfağı, kahvaltıda da zeytin, sarımsak, füme etler ve balık gibi tatları öne çıkarıyor. Domatesli ya da zeytinli ekmek en klasik seçeneklerden biri. Espresso ve sütlü kahve ise sabahların vazgeçilmez içecekleri.
İTALYA
İtalyanlar için kahvaltı günün en hafif öğünü. Küçük ekmek çeşitleri, cappuccino veya espresso ile birlikte tüketiliyor. Mozzarella, domates, salam ve fesleğen ise sofraya Akdeniz esintisi katıyor.
HOLLANDA
Gelişmiş hayvancılık kültürü sayesinde Hollanda kahvaltıları bol çeşit peynir içeriyor. İnce kesilmiş salamlar, ringa balığı ve fındık ezmesi bu ülkenin tipik sabah lezzetlerinden. Çay ya da kahve eşliğinde sade ama doyurucu bir kahvaltı tercih ediliyor.
İSVİÇRE
İsviçre'de kahvaltı hem görsel hem içerik olarak zengin. Mısır gevreği, reçel, bal, taze ekmek çeşitleri ile peynir ve salamların bir araya geldiği bu sofralarda tatlı ve tuzlu lezzetler dengeli bir şekilde sunuluyor.
İNGİLTERE
Kahvaltıya büyük önem veren İngilizler, sosis, jambon, yumurta, kızarmış ekmek ve ünlü portakal marmeladıyla dolu zengin bir sofra hazırlıyor. Mısır gevrekleri ve farklı reçellerle çeşitlenen bu geleneksel kahvaltı, günün en güçlü öğünlerinden biri olarak kabul ediliyor.
PORTEKİZ
Deniz ürünlerinin mutfakta büyük yer tuttuğu Portekiz'de ton balıklı, yumurtalı ya da sardunyalı ekmek kahvaltıda sıkça tercih ediliyor. Koyu kahve veya taze sıkılmış meyve suları da sabahların vazgeçilmez içeceklerinden.
FRANSA
Zengin akşam ve öğle yemeklerine karşın Fransız kahvaltısı oldukça sade. Taze baget, kruvasan ve çeşitli reçeller ile sıcak sütlü kahve sabah masalarının temelini oluşturuyor. Hafif kahvaltı türü, güne hızlı başlamak isteyenler için avantaj sağlıyor.
JAPONYA
Japonya'da kahvaltı günün en önemli öğünü sayılıyor. Yeşil çay, buharda pişmiş pirinç, miso çorbası, nori yaprakları ve küçük porsiyon balık ya da omlet, geleneksel Japon kahvaltısının temel unsurları. Dengeli ve besleyici bu menü, Japonların enerjik yaşam tarzının bir parçası olarak görülüyor.
İSVEÇ
Balığın başrolde olduğu bir diğer ülke İsveç... Somon, alabalık ve çeşitli marine edilmiş balıklar kahvaltıda sıkça yer alıyor. Üzümlü ekmek üzerine yaban mersini reçeli ise tatlı sevenlere hitap eden özel bir lezzet.