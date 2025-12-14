İzmir’de Coşkun Sabah ve Bengü rüzgarı

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu'nun Çiğli'de düzenlediği Kültür ve Gastronomi Tanıtım Günleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışa İzmir milletvekilleri, İzmir ve Erzurum vali yardımcıları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, kaymakamlar, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.

Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu "Kuruluşun Kenti Erzurum ile kurtuluşun kenti İzmir'de el ele vererek hafızalardan silinmeyecek günler yaşadık. Gelecek yıllarda da bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz, Etkinliğimizi koordine etmemizde bizlere destek olan federasyon yürütme kurulu ve yönetim kuruluna, federasyonumuza bağlı 46 dernek başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Cemal Beyaztaş'ın organizasyonuyla sahneye çıkan Bengü ve Coşkun Sabah, binlerce kişiye eğlencel bir gün yaşatırken, Erzurumlular ise yağmura rağmen konser alanını terk etmedi.