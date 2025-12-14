İzmirlinin eğlencesi yeni yıl festivalleri

Aileler güvenli ve sıcak bir ortamda vakit geçirmek isterken, gençler de konserler ve tematik dekorasyon noktaları nedeniyle AVM'leri tercih ediyor. İzmirliler de soluğu sanatçıların konser verdiği, ücretsiz yeni yıl festivallerinde alıyor. Aralık ayıyla birlikte havaların soğuması, yağışların sıklaşması ve açık alan etkinliklerinin sınırlı olması, İzmirlileri kapalı alanlarda yapılan yılbaşı programlarına yöneltti. AVM'ler ise sadece alışveriş noktası olmanın ötesine geçerek konser, atölye, gösteri ve yılbaşı köyleriyle birer "mini festival alanı"na dönüştü.

TERCİH EDİLİYOR

AVM'lerdeki ilginin nedenleri arasında ise şunlar yer alıyor:

Kapalı ve sıcak ortam: Özellikle çocuklu aileler için en güvenli seçenek.

Ulaşım kolaylığı: AVM'lerin şehir içindeki stratejik konumu.

Ücretsiz etkinlikler: Birçok sahne gösterisi ve atölye ücretsiz sunuluyor.

Dekorasyon ve fotoğraf alanları: Sosyal medya paylaşımları gençler arasında trend oluşturuyor.

Alışveriş + eğlence birleşimi: Yılbaşı hazırlıklarının tek noktadan yapılabilmesi.

CHRİSTMAS TOWN

SWISSOTEL BüyükEfes'te, Christmas Town Festivali, 9 Aralık'ta başladı. Etkinlik kapsamında çocuk atölyeleri, festival oyunları, sokak lezzetleri, paten pisti gibi aktiviteler yer alıyor. Festival kapsamında 12 Aralık'ta Redd, 13 Aralık'ta Can Ozan, 13 Aralık'ta Can Bonomo sahne aldı. 14 Aralık'ta ise Melis Fis ile Bülent Ortaçgil sahneye çıkıyor.

YENİ YIL KÖYÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1 Aralık'ta Mavi Bahçe AVM'de açılan Yeni Yıl Köyü, maskot gösterileri, sürpriz aktiviteler, yeni yıl atölyeleri, müzik ve dansla dolu bir seçki sunuyor. 20 Aralık'ta ise sahneye Aslı Güngör çıkacak.

NOEL PAZARI

Yılın en sevilen zamanı yaklaşırken bu yıl Karşıyaka Hiltown AVM'de yeni yıl konseptli alışveriş pazarı Noel Pazarı kapılarını ziyaretçilerine 12 Aralık'ta açtı. Pazar girişi ücretsiz ve etkinlikler 21 Aralık'a kadar devam edecek. Etkinlik boyunca atölyeler gerçekleştirilecek. Ayrıca 20 Aralık'ta milyonların sevgilisi Sertap Erener dinleyicisi ile buluşacak.

PANAYIR HEYECANI

Balçova'da bulunan İstinye Park AVM teras alanında 20, 21, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde yeni yıl ruhu panayırla yaşanacak. Etkinliğe girişte ücret alınmayacak ve tüm İzmirlilerin beğenisine açık olacak. Panayır saat 10:00 ve 22.00 arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

KÜLTÜRPARK

Bu yıl Kültürpark'ta ikincisi düzenlenen Yeni Yıl Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültürpark eski lunapark alanında dev yılbaşı ağacı ile birlikte etkinlik sahnesi, üretici, işletmeci ve satıcıların yer aldığı stantlar kuruldu. Bir aylık festival kapsamında alışveriş ve yeme-içme stantları, çocuk alanları, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovları tasarlandı. Kültürpark genelindeki yılbaşı temalı dekorlar ve özel fotoğraf köşeleriyle ziyaretçilere görsel bir şölen de sunuluyor. 31 Aralık'a kadar sürecek festivale katılan yurttaşlar ve stant sahipleri duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TARİH İLE İÇ İÇE

Alsancak Tren Garı, tarihi dokusunu ışıl ışıl yılbaşı süsleriyle buluşturuyor. 26-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, katılımcılara ücretsiz eğlence ve alışveriş fırsatları sunacak. Etkinlik alanında, el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve ikinci el stantları yer alacak. Çocuklar için şişme oyun parkuru ve yüz boyama etkinlikleri tamamen ücretsiz olacak. Ayrıca alanı şenlendirecek maskotlar ve gün boyu sürecek aktiviteler de ziyaretçileri bekliyor