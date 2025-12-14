Kadim bir bitki: Ashwagandha

Son yıllarda sosyal medyada bir bitki var ki, adını neredeyse herkes duymaya başladı: Ashwagandha. Sosyal medyada "beni çok rahatlattı", "artık daha iyi uyuyorum" diyen kullanıcıların videoları milyonlarca kez izleniyor.

Ashwagandha, Latince adıyla Withania somnifera, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen, geleneksel Hint tıbbında binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir.

DİRENCİ ARTIRIYOR

Sanskritçedekİ "ashva" (at) ve "gandha" (koku) kelimelerinin birleşiminden türetilen adı, köklerinin keskin ve topraksı kokusuna gönderme yapar. Halk arasında "Hint ginsengi" ya da "kış kirazı" olarak da bilinse de, aslında gerçek ginsengle akraba değildir. Ayurveda'da Ashwagandha, "rasayana" adı verilen, bedeni güçlendiren ve zihni dengeleyen özel bir bitki grubuna dâhildir. Bu grup, stres karşısında vücudun direncini artıran adaptojen olarak tanımlanır. Yani bu bitki, modern anlamda bir stres tamponu gibi davranır: bedeni zorlayıcı durumlara karşı daha esnek hale getirmeyi amaçlar. Bugün ise Ashwagandha, kök ve yapraklarından elde edilen özlerle takviye formunda dünya genelinde kullanılmaktadır.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Bu bitkiyi kullanmadan önce doktorunuza danışmakta fayda var.