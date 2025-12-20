Beşiktaş evinde kazandı!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Cihan Aydın düdük çaldı. Beşiktaş, Rizespor karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ın ve maçın tek golünü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 29'a yükseltti. Rizespor ise 18 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Abraham.
Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Sagnan, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Sowe.