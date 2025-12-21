2026’da hayatınız değişebilir!

Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol, 2026 yılı için burçlara yönelik öngörülerini paylaştı. Özkol'a göre özellikle Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçları için dikkat çeken gelişmeler öne çıkıyor.

ASLAN VE ÜSTÜNLÜK

2026 yılına gümbür gümbür giriyorsunuz. Jüpiter ve Satürn'den büyük destek alıyorsunuz. Plüton karşıt evinizde ilerleyecek. Her şeyin zorunu seçeceksiniz. Yaşamı bir bilgi hazinesi gibi gören bir Başrolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Sosyal aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Partneriniz veya sevdiğiniz kişiyle maddi kazançlarınızı birleştirebilir, size gelir sağlayacak çalışmalarda bulunabilirsiniz. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Kişiliğinizi zorlamadan, yaşam enerjinizi dengeleyip, bazı isteklerinizi sınırlandırmalısınız. Coşkularınızı, organize yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız.

TEKLİFLERE HAZIR OLUN

Birlikte iş yaptığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği arzu ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin sizin çabalarınıza bağlı olmadığını görmek canınızın sıkılmasına neden olabilir Eski işyerinizden gelebilecek tekliflere de hazır olun. Kariyerinizi destekleyici işler yapmak isterken, planlarınızı uyumlu ve dengeli bir şekilde ayarlamalısınız. İş konusunda yardım alacağınız kişilerin sizden çok farklı olması hayranlık duygularınızın ortaya çıkmasına neden olacak. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Maddi konularda yoğun istekleriniz var ve başarıyı bu dikkatiniz sayesinde elde edeceksiniz. Kendinizle savaşınız var. Kendinize olan öz güveniniz sizi yanıltabilir. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Yılın ilk aylarında aşk hayatınız Mars sayesinde çekicilik kazanıyor ve hareketli bir döneme giriyorsunuz. Bu yıl özellikle yılın ilk altı ayı inatçı ve taviz vermeyen bir yapı sergileyeceksiniz. Kendinizi kanıtlamak adına başlatacağınız çalışmaların size kazandıracağı prestij oldukça yüksek olacak. Bu dönemde kendinizi bile yargılayabileceksiniz. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız. Bu yılın ikinci yarısında akıl ve zeka sizin için önem kazanıyor.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha empatik olduğunuz bir zaman dilimi. kaos ve kriz getirecek durumlar ortaya çıkarsa bu durumlara karşı dikkatsiz ve gevşek hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha sezgisel ve anlayışlı hareket edebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları bu yıl sizin yılınız Güneş tutulmaları işle ilgili planlarınızı uygulamaya koymak üzerine önemli fırsatlar sunuyor olabilir. Artık düşünmeyi ve kafanızda tasarlamayı bırakıp harekete geçmelisiniz. Artık arzuladığınız veya yaptığınız iş en güzel en başarılı nasıl gerçekleştirilir diye düşünmeyin ve siz nasıl olsun istiyorsanız sadece ona odaklanın. Sağlık konusunda bu YIL oldukça hassassınız. Kazalara karşı tedbirli olmalısınız. BAŞARI RENGİNİZ: Kırmızı, sarı, turuncu AŞK RENGİNİZ: Turkuvaz, siyah, bordo SAĞLIK RENGİNİZ: Beyaz, deniz mavisi, su yeşili, gümüş.

BAŞAK VE PRATİKLİK

Zor yıllar geçirdiniz ve gerçekten ödüllenmeyi çoktan hak ettiniz. Verdiğiniz savaşlar sizi yorgun düşürdü fakat, asla yılmadınız. Öğrendiniz ve öğrettiniz. Ağladınız ve ağlattınız. Artık uyum istiyorsunuz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. 2026 yılında dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyor ve dış ilişkilerinizi, başarınızı destekleyecek yönde kullanmak istiyorsunuz. Özellikle kariyer açısından güçlü bir yıl sizi bekliyor. Çevrenizle yaşadığınız çatışmalar ve meydan okumalar daha dayanıklı olmanızı sağlarken, bir anlamda da sizi yor. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır.

EVREN KARİYERİNİZİ DESTEKLİYOR

Jüpiter yılın ilk altı ayı yenilikler konusunda size destek veriyor. 30 Haziran'dan sonra bilinçaltınız yeniden kodlanıyor. Artık geçmişe bakmayacaksınız. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir yıl. Yaşamınızla ilgili oluşumları izlerken, gelecekteki yaşam dilimlerini bir film gibi görebileceksiniz. Kişiliğinizin ve düşüncelerinizin genişlediğini hissedeceksiniz. Heyecan verici ve geleneksel olmayan sıra dışı kişilerle tanışacaksınız. Geleneklerine düşkün olan Başak'lar; rutin yapılarını zorlamaktan hoşlanmazlar ve kurallarınızın dışına taşmaktan çekinirler. Fakat, bu yıl aşk konusunda kişiliğinizin dışına çıkacak ve farklı kültür ve yapıda insanlarla arkadaşlık kuracaksınız.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Ortaklık/eş/yakın arkadaş ile ilişkilerinizde daha fedakar hareket edebilirsiniz. Anlayışlı, empati sahibi, adaptasyon yönü yüksek Eş/partner/yakın arkadaşlar ile tamamlanmak, beraber hareket etmek durumunuz olabilir. Bu özellikler ile uzlaşmaların yanı sıra zıtlaşma durumları da yaşayabilirsiniz. Normal kişiliğinizden farklı bir yapıda hissedebilirsiniz ve farklı bir perspektiften bakabilirsiniz bu zaman diliminde. Sevgili Başak Burçları eğer bir süredir maddi ve manevi olarak kendi doğrularınızı ve kurallarınızı esnetmiş ve aşmışsanız bu Ay tutulması ile

bunun doğru bir yaklaşım olup olmadığı hususunda bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki insanların tavrını anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Ayaklarınızla ilgili egzersizleri ihmal etmemelisiniz. Neptün; tüm gezegenlerin en mistik ve ruhsal gelişimi etkileyen elemanıdır. BAŞARI RENGİNİZ: Kahverengi, bej, kemik rengi AŞK RENGİ: Beyaz, mavi, turuncu, sarı SAĞLIK RENGİNİZ: Nefti yeşil, yağ yeşili Mürdüm, lila.

TERAZİ VE DENGE

İletişim evinizde yedi yıl sürecek Uranüs yolculuğu başlıyor. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Uranüs ve Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak iş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Yaratıcılığınızdan kaynaklanan pratik gerçekleri hayata geçirebileceksiniz. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Yaptığınız bunca fedakarlığa rağmen bir şey elde edemediğinizi düşünerek, sessiz kalmayı tercih edeceksiniz. Fakat yardım etme duygunuz oldukça yoğun ve birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmeli, size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Alışkanlıklarınızı ve kurallarınızı seviyor ve değişimlere karşı fazla istekli davranmıyorsunuz. Fakat disiplinli bir değişim veya kurallara uygun logaritmik bir genişlemeye de "hayır" demek istemiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

HİÇBİR ŞEKİLDE PES ETMEYECEKSİNİZ

Plüton sizi aşk ve sosyal evinizde değişim yaşatıyor.. Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Derin duygular içindesiniz. Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. Değişik işleri deneyebilirsiniz.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha empatik ve fedakar yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Rutin işler ile uğraşırken daha sezgisel hareket edebilir ve adapte olabilir ya da çalıştığınız konular üzerinde yeni tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkatsizliğe ve dalgınlığa dikkat etmelisiniz. Eğer yorgunluk varsa dinlenmeniz önerilir. Sevgili Terazi Burçları Güneş tutulmaları Kova ve Aslan burçlarında gerçekleşeceği için en çok etkilenen kişiler de sizler olacaksınız. Eşiniz, ortağınız sosyal hayatınızdaki kişilerden beklemediğiniz güçlü ve sert tepkiler alıp şaşırıp kalabilirsiniz. Aslında size ne kadar dolduklarını ve baskı hissettiklerini anlatmak için bir süredir yoğun bir çaba içerisindeler ve artık sabırları taşmış olabilir. Kendinize hakim olmaz ve haklı olduğunuzda ısrar ederek üzerlerine giderseniz şiddetli tepkilere neden olabilirsiniz. Sezgisel yeteneğiniz ruhsal çalışmalar konusunda size destek verecek ve yaşamı sorgulayacak felsefi düşünceler içinde olacaksınız. BAŞARI RENGİNİZ: SARI, MAVİ, BEYAZ

AŞK RENGİ: Turkuvaz , mavi, yeşil SAĞLIK RENGİNİZ: lacivert, somon rengi.

TERAZİ VE DENGE

İletişim evinizde yedi yıl sürecek Uranüs yolculuğu başlıyor. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Uranüs ve Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. Plüton, birçok değişime yol açarken, çevre ilişkilerinizde köklü değişimlere neden oldu. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak iş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Düşüncelerinizden ödün vermeyi düşünmeyecek, karşılaşacağınız engellerle mücadele edeceksiniz. Yaratıcılığınızdan kaynaklanan pratik gerçekleri hayata geçirebileceksiniz. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmeli, size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Alışkanlıklarınızı ve kurallarınızı seviyor ve değişimlere karşı fazla istekli davranmıyorsunuz. Fakat disiplinli bir değişim veya kurallara uygun logaritmik bir genişlemeye de "hayır" demek istemiyorsunuz. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

AŞK VE MANTIK

Plüton sizi aşk ve sosyal evinizde değişim yaşatıyor.. Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık

karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Derin duygular içindesiniz. Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz. Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. Değişik işleri deneyebilirsiniz.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Çalışma hayatınızda, eğer varsa yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanlar ile ilgili daha empatik ve fedakar yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Rutin işler ile uğraşırken daha sezgisel hareket edebilir ve adapte olabilir ya da çalıştığınız konular üzerinde yeni tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkatsizliğe ve dalgınlığa dikkat etmelisiniz. Eğer yorgunluk varsa dinlenmeniz önerilir. Sevgili Terazi Burçları Güneş tutulmaları Kova ve Aslan burçlarında gerçekleşeceği için en çok etkilenen kişiler de sizler olacaksınız. Eşiniz, ortağınız sosyal hayatınızdaki kişilerden beklemediğiniz güçlü ve sert tepkiler alıp şaşırıp kalabilirsiniz. Aslında size ne kadar dolduklarını ve baskı hissettiklerini anlatmak için bir süredir yoğun bir çaba içerisindeler ve artık sabırları taşmış olabilir. Kendinize hakim olmaz ve haklı olduğunuzda ısrar ederek üzerlerine giderseniz şiddetli tepkilere neden olabilirsiniz. Önemli iş, ilişki veya projelerimizde daha seri ve istekli davranabilir, yeni girişimlerde bulunabilir, yeni metotlar geliştirebiliriz. Öte yandan geçmişe bir perde çekip, kendimize yeni bir yol çizmek isteyebiliriz. Sezgisel yeteneğiniz ruhsal çalışmalar konusunda size destek verecek ve yaşamı sorgulayacak felsefi düşünceler içinde olacaksınız. BAŞARI RENGİNİZ: SARI, MAVİ, BEYAZ

AŞK RENGİ: Turkuvaz , mavi, yeşil SAĞLIK RENGİNİZ: lacivert, somon rengi,

AKREP VE BAŞARI

Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Satürn çalışma evinizi etkiliyor. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Para sizin için her zaman güç teşkil etti ve daha da önem kazanıyor. Önünüzde çok güzel ve ilginç fırsat çıkacak. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Onlara bütünleşmek ve zamanınızın birçoğunu onlarla paylaşmak istiyorsunuz. Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Jüpiter yılın ilk altı ayında dış ülkelerle ilgili bağlantılarınızı kontrol edecek ve size yeni dünyanın kapılarını açıyor. 30 Haziran'dan sonra kariyer ve iş yaşantınızda destek verecek. Şans sizi her konuda destekleyecek. Çalışma yaşantınızda gösterdiğiniz performans finans konularında istediğiniz olumlu gelişmeleri sağlayacak ve birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergileyeceksiniz.

AİLENİZLE İLGİLENMELİSİNİZ

Yıllarca Plüton aile ve yuva evinizde ilerleyecek. Duygu inişleri çıkışları sizi riskli durumlarla karşı karşıya getirebilir. Bu tür durumları kendi iç terazinizde değerlendirebilecek bir yapınız var. Fakat bazı özel duygusal konularınız gerçekten sizi sarsıyor. Her ne şart olursa olsun rutin dengenizi bozmayın. Sizin rutin dengenizin mantık demek olduğunu biliyorsunuz. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen, işinizle ilgili şartlar zamanınızın çoğunu bu konuda harcamanıza neden oluyor. İşinizin gelişimi sürecinde yaşanan değişimler sizi düşündürüyorsa da yapacağınız planlı değişimlerle gerekli önlemleri alacak ve başarılı olacaksınız. Geriye bakarak düşündüğünüzde, buna benzer çok olay yaşadığınızı göreceksiniz. Duygusal konularda açık bir şekilde yapacağınız hatalardan dolayı kimseyi sorumlu tutmaya hakkınız olmadığı bilmelisiniz.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Aşk hayatınız ve kendinizi ifade edişiniz, gösterişiniz ile ilgili daha yaratıcı olma ihtiyacı ile birlikte daha empatik olma hissiyatı içinde de olabilirsiniz. İfade ettiğiniz sevgide daha bütünsel ve anlayışlı olabilirsiniz. Romantizm duygunuz artacaktır. Sanat, dans, tasarım ile ilgili hobilere ilginiz çekilebilir. Çocuklarınız var ise onlar ile bağlantılı gelişmeler ile ilgilenebilirsiniz. Sevgili Akrep burçları her ne kadar mücadele etseniz ve çabalasanız da bazı durumların yaşanmasına engel olunamıyor. Karar verirken hızlı davranmayacaksınız. Öncelikli ihtiyaçlarınıza ve gerekli olanlara öncelik tanıyacaksınız. Artık enerjinizi boş yere harcamak istemeyeceksiniz. Yılın ikinci yarısı çok meşgul olacaksınız. BAŞARI RENGİNİZ: Bordo, siyah, turuncu sarı AŞK RENGİNİZ: Kırmızı, mavi, pembe SAĞLIK RENGİNİZ: Kırmızı siyah