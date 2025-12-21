Avrupa’nın en ışıltılı noel pazarları

Takvimlerin en güzel aylarından biridir Aralık ayı... Aynı zamanda koskoca bir yılı bitirmeye hazırlandığımız ve umutlarla dolu yepyeni bir yılın da müjdecisidir aslında... Aralık ayı tüm dünyada yeni yıl heyecanın simgesidir. Yılbaşı ruhunu iyiden iyiye hissetmeye başladığımız bu günlerde Avrupa şehirlerinin birçok yerinde kurulan ışıl ışıl ve rengarenk Noel pazarları da görücüye çıkıyor. Avrupa'nın ziyaretçi akınına uğrayan ve birbirleriyle yarışan bu özel Noel temalı pazarlarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.

BUDAPESTE

Listenin ilk sırasında Macaristan var. 'European Best Destinations' tarafından 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa'nın En İyi Noel Pazarı seçildiği için ilk olarak Advent Basilica'dan başlamak gerekir diye düşündük. Budapeşte'deki en gözde Noel pazarlarından olan Advent Basilica, St. Stephen Bazilikası'nın önünde kuruluyor ve her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. 15 Kasım 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında buraya geldiğinde seni geleneksel Macar yiyecekleri ve muhteşem ışık gösterileri bekliyor. Bazilika'nın önündeki dev Noel ağacı da muhteşem güzelliği ile tam bir görsel şov sunuyor.

NOEL pazarlarının ilk kurulduğu ülke Almanya olarak bilinir. Almanca "Weihnachtsmarkt" olarak anılan bu pazarların tarihi neredeyse Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Berlin'de kurulan pazarı mutlaka görün. El işi hediyelik eşyalar, ahşap oyuncaklar, farklı yiyecek ve içecek alternatifleriyle şehrin en iyi pazarlarından biri. Gendarmenmarkt yılbaşına kadar ziyaret edilebiliyor. Alexanderplatz'da kurulan Noel pazarı ise tam bir panayır havası taşıyor. Lunapark atmosferindeki bu yerde gece boyu buz pateni yapıp zencefilli kurabiye kokuları eşliğinde ışıl ışıl pazarı dolaşabilirsin. Ayrıca gece boyu dans edebileceğin yerler de mevcut.

İSVİÇRE'NİN kesinlikle en güzel şehirlerinden biri olan Basel, 2021 yılında European Best Destinations tarafından Avrupa'nın en iyi Noel pazarı olarak seçildi. Şehrin Noel pazarları ise Barfüsserplatz ve Münsterplatz meydanlarına kuruluyor. Çeşit çeşit lezzetli yemekler var, ama siz yöresel bir lezzet olan Basel läckerli (zencefilli çörek) yemeyi unutmayın. Ahşap oyuncaklar, ışıl ışıl meydanlar ve eğlenceli aktiviteler Basel'in Noel pazarlarında seni bekliyor.

"VİYANA'DAKİ en ünlü noel pazarı hangisi?" derseniz, Viyana belediye binasının bulunduğu Rathausplatz isimli meydandaki Noel pazarı deriz. "Christkindlmarkt" olarak anılan bu pazar, Noel coşkusunun en kalabalık yaşandığı yerlerden biri. Müzik, hokkabazlık ve ateş gösterileri ile Orta Çağ eğlencelerine katılabilirsin. Kocaman ışıklı bir dönme dolabın altında lezzetli Avusturya yemekleri tatmak istersen de Riesenradplatz'a gidebilirsin.

BRÜKSEL,'Plaisirs d'Hiver' dev bir Noel pazarına ev sahipliği yapıyor. Üstelik burası sadece hediyelik eşyalar ve lezzetli yiyeceklerle değil, aynı zamanda dev dönme dolap ve ışıklı gösteriler gibi eğlencelerle dolu. Grand Place meydanı, kasım sonunda dev Noel ağacı ve ışık gösterileriyle büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. 28 Kasım 2025 - 4 Ocak 2026 tarihleri arasında açık. Kültürel zenginliği ve muhteşem atmosferi sizi bekliyor.

POLONYA'NIN dillere destan tarihi ve kültürel başkenti Krakow, Rynek Glowny Meydanı'nda kurulan Noel pazarı ile her sene on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 1 Ocak 2026'ya kadar açık olan bu Noel pazarında geleneksel Polonya lezzetlerini tadabilir, el yapımı süsler ve hediyelik eşyalardan alabilirsin. Görkemli tarihi binaların arasında kurulan bu pazar, büyüleyici atmosferi ve yerel kültüre dair sunduğu pek çok detayla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Polonya'ya özgü yerel lezzetler denemek ve Noel coşkusuna dahil olmak istersen Krakow'u bir kenara not edin.