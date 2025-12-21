Geleneksel Türk-Islam Sanatları çini sergisi

TİRE Kent Müzesi, rengarenk çini sergisine ev sahipliği yaptı. Belediye Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Türk-İslam Sanatları" temasıyla hazırlanan sergi dizisinin ilki olan çini sergisi ilgi uyandırdı. Tasavvuf müzik dinletisi ve sema gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda Tireli sanatsever katıldı. Eğitmen Aylin Çatak ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği sergide, çini sanatının birbirinden güzel örnekleri yer aldı. Eğitmen Aylin Çatak, "30 öğrencimle birlikte açtığımız karma sergimizde bütün ürünlerimiz çini altyapısıyla üretildi. Burada sadece bir sergide değil, bir yolculuğun başlangıcındayız. Öğrencilerimin gelişim yolcuklarının başlangıcına tanıklık ediyoruz" dedi.