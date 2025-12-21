Yeni yılın renkleri!

Yeni yıla sayılı günler kala Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol, burçların hangi renkleri kullanması gerektiğini sizler için anlattı.

KOÇ: Canlı renklerle kişiliklerini ve sınırsız enerjilerinin özel renklere ihtiyaçları vardır. Kızıl toprak, pembe ve lila sizin içindir.

BOĞA: Kararlı duruşları vardır. Doğaya hayrandırlar. Sade ve dikkat çekici bakışlarını doğanın renkleriyle ortaya çıkarırlar. Yeni yıl karşılaması gereken renkler pudra pembesi, somon, Kahve tonları, çikolata, indigolardır.

İKİZLER: Bütçelerini aşan alışverişleri vardır. Bu hızda makyailarını sürekli kontrol etmeleri gerekiyor. Sade fakat spor havalarını uçuk tonlarla şekillendirirler. Bejler, kemik renkleri ve uçuk tonlarıyla dikkatleri üzerinde toplayabilirler.

YENGEÇ: Sevimli, nazik ve geçinmesi kolay kişilerdir. Hülyalı bakışlarını ve güzelliğini ortaya çıkaracak en güzel romantik renkler pembeler fujiler, kahverengilerdir.

ASLAN: Romantik bir dünyası vardır. Renkler konusunda seçicidir. Şeftali, pudra, gül kurusu, mango ve kehribar onlara göredir.

BAŞAK: Güzel boyunları ve sade yüzlerindeki masumiyet herkesi büyüler. Açık bejler kemik sütlü bejler ve mavileri denemeliler.

TERAZİ: Sempatik duygusal ve değişkendir. Güzel ve havalı yüz çehrelerini ortaya çıkaran renkleri severler. Yeni yılı, mürdüm eriği, erguvan, şeftali tonlar, pembelerle karşılayabilirler.

AKREP: Gizemli yapılarına uygun makyajda koyu tonları tercih ederler. İddialı kıyafetleri tercih ederler.Yeni yıl renkleri kahve tonları ve kızıllardır.

YAY: Cesaretli, hayata bağlı, yaşamaktan zevk alan, neşeli ve hareketli bir mizaca sahiptirler. Makyaj yaparken sade ve enerjik görünmek ister. Kahveler, mürdümler, lilalar, oranjlar ve en canlı renkleri tam Yay'a göre.

OĞLAK: Duru ve fotojonik yüz hatları doğanın sadeliğiyle daha da muhteşemdir. Kahve, kızıl ve uçuk bejleri ile olağanüstü görünebilirler.

KOVA: Pırıltılı kişiliklerini olağanüstü görüntüleriyle ortaya koyarlar. Kova burçlarının yeni yıl renkleri arasında fuji, mor, altın sarısı, portakal, kavuniçi, şeker pembesi yer alıyor.

BALIK: Işıltılı bakışlarıyla rüyaların ve hayallerin renkleri onları mutlu eder. Renkleri; beyaz, füme, yavru ağzı, açık kahve tonları, grilerdir.