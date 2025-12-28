’130 Yıllık Kent Hikayesi’ sergisine ilgi yoğun

Türkiye'nin en köklü basın kuruluşlarından Yeni Asır Gazetesi'nin 130. kuruluş yıldönümü kapsamında açılan sergi, İzmirlileri geçmişe götürdü. "130 Yıllık Kent Hikayesi" isimli sergiye beşinci gününde de ilgi büyük oldu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, çok sayıda İzmirli, sergiyi gezerek hem Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yıllık yayın serüvenini hem de İzmir'in tarihine ışık tutan önemli dönüm noktalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

ÖZEL BİR SEÇKİ

Yeni Asır Gazetesi'nin 130 yıllık yayın hayatından izlerin sunulduğu sergide, gazetenin farklı dönemlerine ait belge, fotoğraf ve haberlerden oluşan 130 sayfalık özel seçki, ziyaretçilere kentin hafızasında yolculuk yapma imkânı buldu. Sergide; İzmir'in ticaretinden kültürüne, gastronomisinden sporuna kadar kente yön veren gelişmeler, Yeni Asır arşivinden derlenen haberlerle gözler önüne serildi. Kentin sosyal ve ekonomik dönüşümüne tanıklık eden manşetler ve kareler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Batıgöz, Ekmas, Emlak Katılım, Esbaş, Folkart, Halkbank, Tariş ve Trendyol iş birliği ile hayata geçen "130 Yıllık Kent Hikayesi" sergisi, 10 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.