Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yazdı! O üç burç için yolculuklar öne çıkıyor: Kova, Oğlak ve Balık

KOVA BURCU VE YOLCULUKLAR
Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek. Cesaretinizi ortaya koyan işler yapacaksınız. Ayrıca entelektüel konular ilginizi çekecek. Düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu yıl iletişim çok önemli. Özgürlüğünüzü istediğiniz alanda rahatça kullanırken doğru kararlar vereceksiniz. Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de yer vermeyi düşünürseniz, yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Tutulmalar sizi zorladı fakat olumlu etkiledi. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız. Yeni tanışacağınız kişilerle fikir jimnastikleri yapacaksınız. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.
ENTELEKTÜEL DOSTLAR SİZİNLE
Entelektüel arkadaşlarınızla yaptığınız ortak çalışmalar ses getirecek., Gelecekteki ortamınızın ilk adımlarını oluşturacaksınız. Yabancı ülkelerle yapacağınız seyahatler önemli olacak. Jüpiter ve Neptün'ün etkisiyle hayallerinize daha çok yaklaşacaksınız. Bu nedenle, amaçladığınız yolda yürürken, çok iyi analizler yaparak rotanızı doğru bir şekilde kanalize etmelisiniz. Seyahatlerde tanışacağınız kişilerin etkisinde kalabilir ve onunla dostluklar geliştirebilirsiniz. Fakat, gündemde olan konu nedeniyle yapacağınız uzun görüşmeler sonrası yollarınız bir gün ayrılabilir. İş ve aşk kafanızı karıştırabilir. Seyahat aşkları sonradan başınız ağrıtabilir.
İLİŞKİLERİNİZ ZORLANIYOR
Uranüs yıllardır karşıt burcunuzda ilerleyecek. Sınırsız özgürlük sizden yana gelişiyor. Yaşamınızı istediğiniz gibi şekillendirmek için daha ne bekliyorsunuz. Bu yıl sürpriz aşklar kapınız çalacak. Çevresel koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Her türlü fırsat ayağınıza gelecektir. Hızlı başlayan ve hızlı biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Olaya bu yönden bakılırsa, güçlenerek çıkacağınız bir durum olarak nitelendirilebilir. Olayların bol olduğu bir yıl olacak. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Bu yıl yaşayacağınız sorunlardan olumsuz etkilenmek yerine evrenin size vereceği derslerden kendinize pay çıkarmalısınız. Organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uranüs karşıt evinizde yedi yıl kalacak. Ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. Aşkta dikkatli olmalısınız. Satürn aşk evinizi zorluyor.
AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
Aile, ev ve içsel hayatınız ile ilgili daha anlayışlı ve fedakarlık ihtiyacınız olabilir. Daha sezgisel hisler ile dolabilir ve empatik bakış açısı ile hareket edebilirsiniz. Aile ile birlikte bazı faaliyetler yapmak mümkün olduğu gibi özelinizde kendinizle ilgilenmek yalnız hareket etmek, belki dinlenme ihtiyacı söz konusu olabilir. Sizi mutlu edecek faaliyetler ile ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Sevgili Yay Burçları Bu güneş tutulmaları ile beraber duygusal konuları bir kenara bırakıp kendinize ve geleceğinize yönelmeye veya dostlarınıza ve sizi kim önemsiyor ise ona zaman ayırmaya karar verebilirsiniz. Yani manevi değer yargılarınızda ciddi bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Belki de yaşayacağınız bu dönüşüm yeteneklerinizi ortaya çıkaracak. Aradaki gereksiz konularla oyalanmayarak zamanı boşa harcamamak yönünde alacağınız ciddi bir karar da olabilir. Bu yüzden tutulmaların verdiği enerjiyi iyi değerlendirin ve harekete geçin. Sağlığınız genellikle çok iyi. Uranüs artık yıllarca sağlık evinizde olması sürpriz sağlık değişimlerini getirecek.
BAŞARI RENGİNİZ: Sarı, hardal, kahve
AŞK RENGİNİZ: Sarı, mavi, pembe
SAĞLIK RENGİNİZ: Beyaz, pembe, mavi.
OĞLAK BURCU VE ENERJİLER
Sorumluluk yılları başlıyor. Enerji değişiyor. Şimdiye kadar çok çalışmış ve karşılığını alamamış olanlar, artık karşılığını alacaklar. Hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tutacak. Uzun bir Plüton n dönemi geçirdiniz ve son turunuzu bitirdiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz artık. Bir zamanlar denge ve düzen derde, başka bir şey demezdiniz. Geçmiş yıllarınızda birçok hayal kırıklıkları yaşadınız. Eskiyi unutmak istiyorsunuz. Bu yıl yaşam değerleriniz yükseliyor. Plüton artık finans eviniz Kovaya geçti size önemli şekilde destek verecek. Gücünün farkındasınız. Engelleri sınav vererek atlatacaksınız. Kararlı ve temkinli hareket etmenize rağmen, aile yakınlarınızın düşüncelerinin de hayatınızda yeri olacaktır. Bazıları baba mesleğini devir alabilir ve yeniden yapılandırabilirler. Aileden kalan ve atıl vaziyette bekleyen bazı maddi konuların kazançlı bir şekilde gündem kazanması söz konusu. Bireysel çalışmalarınızı destekleyici yolculuklar yapacak ve yaptığınız yolculukların yurt dışı menşeli olmasına dikkat edeceksiniz. Oğlak burçları bilinçleniyor. Bilginin efendisi oluyorlar. Yıllardır kendilerini çok fazla ortaya koymadılar. Artık bilgileriyle ortada olacaklar. Başarılı olacaklar. Bu sene yurt dışına gidebilirler. Bazıları tamamen ülke değiştirebilir. Hayal ettiklerini gerçekleştirecekler. Bilgi, kültür ve kariyerleriyle ortaya çıkacaklar. Perdenin arkasında değil, önünde oynayacak ve kazanacaklar. Ailenizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman yapacağınız değişimlerden önemli dersler çıkaracaksınız. Finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır.
BİLGİNİZE HAKİMSİNİZ
Sosyal ilişkilerinizi geliştirmek için kapasitenizin üzerinde çabalarda bulunabilirsiniz. Sosyal ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, yeni ve başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız. Toplumsal konuşmalar yapabilirsiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek. Öğreniminiz ve akademik kariyerinizle ilgili gelişimlere açık olacağınız bir süreç. Aşk ve evlilikle ilgili 7. eviniz bu yıl çok fazla etkili değil. Mevcut ilişkilerinizi mercek altına alacaksınız. Arzu ettiğiniz özgürlüğü elde edebilmek için, geniş kapsamlı arayışlarınızı sürdüreceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde aileniz size destek olurken, sizde kişisel enerjinizi evinize ayıracaksınız. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz. Bazıları da gruplaşmalar yaşayarak, gerilimli ve huzursuz bir ortam içine düşebilirler. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Birçoğunuz; arkadaş çevrelerinde, karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek. Yeni kişilerle tanışmanız mümkün.
AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
Yakın çevreniz, yakın yollar, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha sezgisel yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha empatik olabilir ve yakın çevrenizle ilgili daha duyarlı ve hassas olabilirsiniz. Zihninizde vizyonlarınız artabilir. Bu zaman diliminde çevrenizle ilgili dalgınlık konusunda dikkat etmenizi ve yine yazılı ve sözlü hususlarda daha uyanık olmanız gerektiğine dikkat çekerim. Sevgili Oğlak Burçları finans alanınızı yakından etkileyen bu tutulmalar kendinizi sonunda herkese ispatlayacağınız ve çok güçleneceğiniz bir zafer dönemine işaret ediyor olabilir. Eğer uzun zamandır yönünüzü bulamamış ve dağılmış hissediyorsanız hayatınızı değiştirmenin zamanının geldiğini gösterebilir. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor. Derin düşündüğünüz konular bilinçaltınızı etkileyebilir. Meditasyon ve hafif jimnastik hareketleri yapmanızda yarar var.
BAŞARI RENGİNİZ: Lacivert, sarı
AŞK RENGİNİZ: Pembe, uçuk mavi, yeşil
SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk sarı, mor, su yeşili.
KOVA BURCU VE DEĞİŞİM
Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Plüton artık yıllarca kişisel evinizde İlerleyecek. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Aşk ve sosyal evinizde yedi yıl sürecek Uranüs yolculuğu başlıyor. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Uranüs ve karşıt Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Satürn Neptün Jüpiter ve Uranüs yolculuklar konusunda ufkunuzu açıyor. Dostlarınızın önemli desteği sayesinde, çevre ile olan aktivitelerinizi ve ilişkileriniz güçlenecek. Kültür düzeyi yüksek arkadaşlarınızla bir araya gelecek ve duygusal etkileşimlerin de yaşandığı mantıksal beraberlikler kuracaksınız. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor.
MANTIĞINIZA GÜVENİN
Hayatınızı yeniden planlayacaksınız. Çevrenizle ilişkilerinizi belli bir düzende tutmaya çalışmalısınız. Her zamanki mantığınız ön planda çalışacak Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz. Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak iş birliği içine gireceksiniz. Mantık ve duygu karmaşası yaşadığınız için, sürekli düzen arayışı içindesiniz. Yaşamınızda gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inandığınız için, isteklerinize kavuşmak için yaşarsınız. İstemeseniz de ön yargılı olmaktan kendinizi alamazsınız. Birlikte olduğunuz kişileri mükemmel görmek istediğiniz için, çevrenizi tenkitlerinizle yaşamından bezdirebilirsiniz. Yüksek standartlarınız zamanla sizi de rahatsız eder. Beraberliğe kendinizi kolay teslim etmezsiniz. Girdiğiniz topluluklarda düşünce birliği içinde olacağınız akıllı kişilerin etkisinde kalmak sizi olumsuz yapılandırabilir. Eski bir sırrınız ortaya çıkabilir. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Aşk yaşamınızda bağımsızlık ve özgürlük duygularına sahip olacaksınız. Heyecan verici ve geleneksel olmayan sıra dışı kişilerle tanışacaksınız. Bu yıl Neptün, Uranüs ve Plüton size destek veriyor. Sadece pozitif değişimler değil, negatif konuları da yaşayacaksınız.
3 Mart Başak ve 28 Ağustos Balık ay tutulmaları
AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili beklentileriniz artabilir. Birtakım tasarımlar oluşturmak için uygun bir zaman olabilir. Gevşemek ve rahat hissetmek için harcamalarda bulunabilirsiniz. Özendiğiniz şeyler, sanatsal konular, sinema ile ilgili konulara para harcayabilirsiniz. Fedakarlık ve empatiden kaynaklı harcamalar da olabilir. Sevgili Kova Burçları kendinizle ilgili karar vermek zorundasınız. Yoğun bir şekilde çabaladığınız bir ödev veya tezi artık herkese sunulmaya hazır hale getirip sonunda tamamlıyor olabileceğinizi gösteriyor. Siz de uzun süredir canınızı sıkan bu konuyu artık tamamlayıp önünüze ve geleceğinize odaklanabilirsiniz. Geleceğinize ve hayallerinize de şekil verecek olan bu konu belki de her zaman istediğiniz ama olacağına pek de ihtimal vermediğiniz bir arzunuzu gerçekleştirmenize olanak verebilir. Kendinize olan güven duygunuz gelişiyor. Sağlık konusunda önemli problemleriniz olmasa da sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Takıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız gerekli tıbbi kontrolden geçmelisiniz.
BAŞARI RENGİNİZ: Gece mavisi, küf sarısı, soluk mavi
AŞK RENGİNİZ: Menekşe moru, uçuk pembe, ateş kırmızısı
SAĞLIK RENGİNİZ: Gümüş rengi, beyaz, açık yeşil, uçuk mavi.
BALIK BURCU VE KOZMİK ENERJİ
Bu yıl sorumluluk getiren sürprizlere hazır olun. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş olacak. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. Enerjinizin güçlü olduğu bir yıl. Tutulmalar iletişim evinizde gerçekleşecek ve arkadaşlarınızı eleyerek doğru olandan yana olacaksınız. Sürpriz ayrılıklar sizi bekliyor. Düşündüğünüz kişilerin size vereceği güçle fikirleriniz daha sağlam ilerliyor. Yaratıcılığınızı, devinimlerin ön gördüğü koşullara uyarlayarak yaşama geçirebilirsiniz. Eski olaylara takılmayın artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Bazı değerlerinizi yeniden gözden geçirmek ve bağlarınızı denetlemek zorunda kalabilirsiniz. Derin hislerinizle yüzleşeceksiniz. Yenilikler istiyor ve başaramıyorsanız, artık zamanı geldi. Arkadaşlarınızı, genelde size kariyer sağlayacak kişilerden seçeceksiniz. İş yaşantınızda sizi ileriye taşıyacak yeni kişiler ve bağlantılar gündeme gelecek. Bazılarınız ortak ilişkilerden para kazanacaklar. Uranüs kariyer verirken biraz sizi yorabilir. Fakat ilginç sürprizler sizi bekliyor. Bu yıl Satürn finans evinizde tek başına hareket ediyor. Daha bir rahatlama gözlenecek. Satın alma ve sahiplenme isteğinizin üst seviyede olacak, gösterişli olmaya eğilimli bir yapı sergileyeceksiniz. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer esnek davranmazsanız, zıt düşüncelerinizden farklı tepkiler alarak, olması gereken durumların pozisyonları bozulacaktır. Bazı karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmeniz gerekebilir. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planlarınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şanslar sizden yana.
AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI
Kişisel duruşunuz, görünümünüz, imajınız ile ilgili adaptasyon ihtiyacı içine girebilirsiniz. Daha fazla anlayışlı hareket etme meyli, bütün ile bir olma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Girişimlerinizde daha empatik ve sezgisel hareket edebilirsiniz. Anneniz veya kadınlar ile ilgili konular daha çok ön plana gelebilir bu zaman diliminde ve duygusal ihtiyaçlarınız da ön plana çıkabilir. Bu zaman diliminde özellikle bir şeyleri kendi elinizle harekete geçirmek ve direksiyonda olma durumunuzda mümkün. Sevgili Balık Burçları para konuları ile ilgili bir süredir yoğun bir mücadele veriyorsunuz. Verdiğiniz bu mücadele sizi yormaya başladı ve artık maddi, manevi destek almanız şart olmuş olabilir. Mali durumunuzu daha gerçekçi bir şekilde gözden geçirip gelecek planlarınızı ve isteklerinizi yeniden şekillendirmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu yıl karşınıza iş konusunda pek çok fırsat çıkıyor.
Eğer geçmiş yıllarda, herhangi bir rahatsızlık geçirdiyseniz, bu yıl iyileşme olacaktır. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir genel kontrolden geçebilirsiniz. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız.
BAŞARI RENGİNİZ: Beyaz, siyah, bordo
AŞK RENGİNİZ: Beyaz, gri, lacivert, bej, kahverengi
SAĞLIK RENGİ: Çingene pembesi, portakal rengi. Parlak sarı.