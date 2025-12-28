Astroloji Kraliçesi Filiz Özkol yazdı! O üç burç için yolculuklar öne çıkıyor: Kova, Oğlak ve Balık

KOVA BURCU VE DEĞİŞİM

Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Plüton artık yıllarca kişisel evinizde İlerleyecek. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Aşk ve sosyal evinizde yedi yıl sürecek Uranüs yolculuğu başlıyor. Çevrenizde de sizin bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Uranüs ve karşıt Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Satürn Neptün Jüpiter ve Uranüs yolculuklar konusunda ufkunuzu açıyor. Dostlarınızın önemli desteği sayesinde, çevre ile olan aktivitelerinizi ve ilişkileriniz güçlenecek. Kültür düzeyi yüksek arkadaşlarınızla bir araya gelecek ve duygusal etkileşimlerin de yaşandığı mantıksal beraberlikler kuracaksınız. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor.



MANTIĞINIZA GÜVENİN

Hayatınızı yeniden planlayacaksınız. Çevrenizle ilişkilerinizi belli bir düzende tutmaya çalışmalısınız. Her zamanki mantığınız ön planda çalışacak Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz. Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak iş birliği içine gireceksiniz. Mantık ve duygu karmaşası yaşadığınız için, sürekli düzen arayışı içindesiniz. Yaşamınızda gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inandığınız için, isteklerinize kavuşmak için yaşarsınız. İstemeseniz de ön yargılı olmaktan kendinizi alamazsınız. Birlikte olduğunuz kişileri mükemmel görmek istediğiniz için, çevrenizi tenkitlerinizle yaşamından bezdirebilirsiniz. Yüksek standartlarınız zamanla sizi de rahatsız eder. Beraberliğe kendinizi kolay teslim etmezsiniz. Girdiğiniz topluluklarda düşünce birliği içinde olacağınız akıllı kişilerin etkisinde kalmak sizi olumsuz yapılandırabilir. Eski bir sırrınız ortaya çıkabilir. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Aşk yaşamınızda bağımsızlık ve özgürlük duygularına sahip olacaksınız. Heyecan verici ve geleneksel olmayan sıra dışı kişilerle tanışacaksınız. Bu yıl Neptün, Uranüs ve Plüton size destek veriyor. Sadece pozitif değişimler değil, negatif konuları da yaşayacaksınız.



3 Mart Başak ve 28 Ağustos Balık ay tutulmaları

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz, kaynaklarınız ile ilgili beklentileriniz artabilir. Birtakım tasarımlar oluşturmak için uygun bir zaman olabilir. Gevşemek ve rahat hissetmek için harcamalarda bulunabilirsiniz. Özendiğiniz şeyler, sanatsal konular, sinema ile ilgili konulara para harcayabilirsiniz. Fedakarlık ve empatiden kaynaklı harcamalar da olabilir. Sevgili Kova Burçları kendinizle ilgili karar vermek zorundasınız. Yoğun bir şekilde çabaladığınız bir ödev veya tezi artık herkese sunulmaya hazır hale getirip sonunda tamamlıyor olabileceğinizi gösteriyor. Siz de uzun süredir canınızı sıkan bu konuyu artık tamamlayıp önünüze ve geleceğinize odaklanabilirsiniz. Geleceğinize ve hayallerinize de şekil verecek olan bu konu belki de her zaman istediğiniz ama olacağına pek de ihtimal vermediğiniz bir arzunuzu gerçekleştirmenize olanak verebilir. Kendinize olan güven duygunuz gelişiyor. Sağlık konusunda önemli problemleriniz olmasa da sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Takıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız gerekli tıbbi kontrolden geçmelisiniz.



BAŞARI RENGİNİZ: Gece mavisi, küf sarısı, soluk mavi

AŞK RENGİNİZ: Menekşe moru, uçuk pembe, ateş kırmızısı

SAĞLIK RENGİNİZ: Gümüş rengi, beyaz, açık yeşil, uçuk mavi.