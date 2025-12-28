İzmir’de renkli yılbaşı partisi

İzmir'in sevilen spor eğitmeni ve egzersiz danışmanı Altay Tekin, üyeleri ve dostları için yeni yıl partisi düzenledi. Işıltı, zarafet ve yaşam kalitesi konseptiyle kurgulanan yemekli gecede, konuklar arasında adeta şıklık yarışı yaşandı.

Yeni yılın enerjisini ve yenilenme ruhunu yansıtan etkinlikte keyifli sohbetler, renkli görüntüler eksik olmadı. Gecede sahne alan sopranolar Seda Birkan ve Seda Kıvanç, güçlü yorumlarıyla büyük beğeni toplarken, partinin devamında yer alan DJ müzikleri, davetlilere hareketli dakikalar yaşattı. Sporun sağlıklı bir hayatın anahtarı olmasının yanında aynı zamanda bir yaşam stili olduğunu da vurgulayan Altay Tekin, tüm misafirlerine sağlığı ve sporu bol, enerjisi yüksek bir yeni yıl diledi.