Haberler Pazar Su kesintilerinin halk sağlığına etkileri-1 Su kesintilerinin halk sağlığına etkileri-1 İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, su kesintilerinin hijyen koşullarını bozarak bulaşıcı hastalık riskini artırdığına dikkat çekti. Erten güvenli içme suyuna erişimdeki aksaklıkların, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.









İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten su kesintilerinin halk sağlığına etkilerini anlattı. Erten, "Su, yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır ve insan sağlığının korunmasında temel bir role sahiptir. Güvenli içme suyuna erişim; hijyen, sanitasyon ve hastalıkların önlenmesi açısından halk sağlığının en önemli belirleyicilerinden biridir. Suya erişimde yaşanan aksaklıklar, özellikle su kesintileri, bireysel hijyen uygulamalarını olumsuz etkileyerek bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır. Bu nedenle suyun sürekliliği ve güvenliği, yalnızca çevresel değil aynı zamanda önemli bir halk sağlığı meselesidir.

BULAŞICI HASTALIKLAR

Genellikle yaz aylarında gözlenen bu tablo, ne yazık ki son yıllarda - özellikle de bu yılkış aylarında da temel bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. Küresel ısınma, yağış miktarlarının azalması gibi global sorunlar bir yana, temel şehircilik ve altyapı yetersizlikleri temel nedenler olarak ortaya çıkmaktadır. Su kesintileri, özellikle halk sağlığı üzerinde ciddi ve çok yönlü etkilere yol açabilir. En önemli etkiler, hijyenin bozulması, güvenli suya erişimin azalması ve bulaşıcı hastalıkların artması şeklinde görülür.