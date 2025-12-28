Su kesintilerinin halk sağlığına etkileri-1

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten su kesintilerinin halk sağlığına etkilerini anlattı. Erten, "Su, yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır ve insan sağlığının korunmasında temel bir role sahiptir. Güvenli içme suyuna erişim; hijyen, sanitasyon ve hastalıkların önlenmesi açısından halk sağlığının en önemli belirleyicilerinden biridir. Suya erişimde yaşanan aksaklıklar, özellikle su kesintileri, bireysel hijyen uygulamalarını olumsuz etkileyerek bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır. Bu nedenle suyun sürekliliği ve güvenliği, yalnızca çevresel değil aynı zamanda önemli bir halk sağlığı meselesidir.
BULAŞICI HASTALIKLAR
Genellikle yaz aylarında gözlenen bu tablo, ne yazık ki son yıllarda - özellikle de bu yılkış aylarında da temel bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. Küresel ısınma, yağış miktarlarının azalması gibi global sorunlar bir yana, temel şehircilik ve altyapı yetersizlikleri temel nedenler olarak ortaya çıkmaktadır. Su kesintileri, özellikle halk sağlığı üzerinde ciddi ve çok yönlü etkilere yol açabilir. En önemli etkiler, hijyenin bozulması, güvenli suya erişimin azalması ve bulaşıcı hastalıkların artması şeklinde görülür.
ETKİLERİ NELERDİR?
1. Hijyen ve Sanitasyonun Bozulması
. El yıkama, tuvalet temizliği, banyo ve çamaşır gibi temel hijyen uygulamaları aksar.
. Okullar, hastaneler ve toplu yaşam alanlarında enfeksiyon riski artar. Özellikle pandemi sonrası toplum bilinci oluşmuş olsa da, hala toplu yaşam alanlarından kaynaklanan enfeksiyon hastalıkları hastanelerin ana yükünü oluşturmaktadır.
2. Güvenli İçme Suyuna Erişimin Azalması
. İnsanlar depolanmış veya kaynağı belirsiz sulara yönelir. Yeterince denetlenmeyen sular hala ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
. Uygun olmayan depolama, suyun mikroplarla kirlenmesine yol açar.
3. Altyapı Sorunları
. Kesinti sonrası basınç değişimleri, borulardan kirli suyun şebekeye sızmasına neden olabilir. Musluktan kesinti sonrası tekrar ilk gelen suyun rengi ve kirliliği pek çoğumuzun bildiği ve tanık olduğu bir tablodur.
. Evlerdeki arıtmaların kirlenmeyi ve mikrobik bulaşı engelleyemediği aşikardır. Kendi polikliniğimde her gün onlarca benzer tablo ile karşılaşmaktayım. Çok ciddi enfeksiyon ve cilt hastalıkları vakalarıyla karşılaşmaktayım.
. Bu durum salgınlara zemin hazırlar."