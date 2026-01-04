Merhamet ve sevgi duygularımızla ilerliyoruz! İşte gezegenlerden aldığımız astrolojik etkiler

KOÇÇevrenize yardım ediyorsunuz Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor. Bu hafta doğal yapınıza ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir dönem. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önem kazanacak. Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz.
BOĞA
Ruhunuzda fırtınalar var Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. İçsel enerjinizin yüksek olduğunu biliyor ve hata yapmaktan korkuyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız. Bu dönem ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz.
İKİZLER
Başarılara hazır olun Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlere odaklamalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Yeni planlar içindesiniz. İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir dönem. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir.
YENGEÇ
Hassas bir dönemdesiniz Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. Bazı iş sorunlarınız yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman değil. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş işlerin gündeme gelmesiyle aktif bir zaman geçirebilirsiniz.
ASLAN
İdealleriniz çok önemli Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin farklı yönleri ilginizi çekecek. Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Kendinizle ilgili karamsarlık söz konusu oluyor. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.
BAŞAK
Yoğun iletişim dönemi Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Enerjiniz yüksek seyrediyor. Karşıt burcunuzdaki Neptün düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor.
TERAZİ
Verimli bir hafta Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Hırslarınızla ilgili değişimler söz konusu. Toplumda iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.
AKREP
Çevrenize destek veriyorsunuz Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız. Çevrenizle destekleyici çalışmalar içinde olmanız, bazı avantajları da önünüze serecektir. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Duygularınızı sınamalısınız. Aileniz sizi destekliyor. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Bir çok şeyi aynı anda düşünecek ve yaratıcılığınızı ön planda tutacaksınız.
YAY
Enerjik ve girişimcisiniz Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. İş birliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz. Yanılmalar söz konusu. Eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz. Duygularınızda yenilenmeler söz konusu ve kendinizi rahat hissetmeli ve tepkilere hazır olmalısınız. İçinizde yoğun duyguların oluştuğu bir hafta. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.
OĞLAK
Özgüveniniz çok yüksek Kendinize güveniyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir hafta içindesiniz.
KOVA
Tercihlerinizi doğru yapmalısınız Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak. Tarzınız sizin için önemli. Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz. Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde. Olayların üstesinden cesaretle gelebileceğinizi unutmamalısınız.
BALIK
İyilik ve güzellik sizden yana İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. Güneş burcunuzda ilerliyor. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir. Yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz. Kariyer konularında size ilginç gelen kişilere şans vermenin hiçbir sakıncası olmadığını farkındasınız. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz. Karar vermeden önce adımlarınızı sağlam bir şekilde hesaplamalısınız.