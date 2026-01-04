Merhamet ve sevgi duygularımızla ilerliyoruz! İşte gezegenlerden aldığımız astrolojik etkiler

KOÇÇevrenize yardım ediyorsunuz Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor. Bu hafta doğal yapınıza ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir dönem. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önem kazanacak. Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz.

BOĞA

Ruhunuzda fırtınalar var Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. İçsel enerjinizin yüksek olduğunu biliyor ve hata yapmaktan korkuyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız. Bu dönem ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz.

İKİZLER

Başarılara hazır olun Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlere odaklamalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Büyük başarılara hazır olun. Yeni planlar içindesiniz. İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir dönem. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir.

YENGEÇ

Hassas bir dönemdesiniz Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. Bazı iş sorunlarınız yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman değil. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş işlerin gündeme gelmesiyle aktif bir zaman geçirebilirsiniz.

ASLAN

İdealleriniz çok önemli Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin farklı yönleri ilginizi çekecek. Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Kendinizle ilgili karamsarlık söz konusu oluyor. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.