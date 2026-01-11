2 bin yıllık Delikli Bent keşfedilmeyi bekliyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Selendi Çayı üzerinde Bekiragalar ve Çinan bölgesinde yer alan, eski dönemlerde su değirmenlerinin su kaynağını sağlayan "Delikli Bent", yıllardır gözden uzak bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor. Selendi'nin doğusunda, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede Yıldız Mahallesi sınırlarında bulunan Delikli Bent'in, geçmişte bölgede bulunan su değirmenine su taşıyan kaynağın başlangıç noktasını oluşturduğu biliniyor. Çayın üzerinde 2 bin yıl öncesine uzandığı tahmin edilen antik Yıldız ve Dırazlar kaya mezarlarının güzergâhında yer alan Delikli Bent'in üst bölümünde, el ile işlenerek yapıldığı düşünülen bir yarığın bulunduğu ifade ediliyor.

'DOĞA HARİKASI'

Yapıda yer alan iki adet kaya deliğinin, çaydan akan suyun gücüyle zaman içerisinde kayayı aşındırması sonucu oluştuğu tahmin edilirken, bölgenin halk arasında "Delikli Bent" veya "Delik Düven" olarak adlandırılan oluşum, doğal anıt niteliğiyle dikkat çekmesine rağmen keşfedilmeyi bekliyor. Selendi'nin turizm elçisi Prof. Dr. Şaban Gürcan, bölgenin doğal ve kültürel açıdan büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Delikli Bent gerçekten doğa harikası bir oluşum, görülmeye değer bir yer. Eskiden üstündeki yarıktan salınan bir levha ile sular bir setle toplanır, değirmene su taşınırdı. Yüksek noktadan çarklara salınan su, değirmen taşını döndürürdü. Bu sayede buğdaylar un haline gelirdi. Ancak sonraki yıllarda Delikli Bent'ten gelen suyla çalışan bu değirmen, teknolojiyle yarışamayarak işlevsiz kaldı" dedi. Gürcan, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Buranın doğal güzellikleri iyi planlanırsa çok değerli bir yürüyüş rotası haline gelebilir. Hem tarihi hem doğal dokusuyla Selendi'ye önemli katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.