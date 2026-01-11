Manisa’nın cilveli kahvesi! Cilveli kahve nasıl yapılır?

Cilveli kahve, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve özellikle kız isteme merasimleriyle özdeşleşmiş özel bir Türk kahvesi çeşidi olarak dikkat çekiyor. Aslen Manisa 'ya ait olan bu kahve, sadece bir içecek olmanın ötesinde, geçmişten bugüne taşınan sembolik anlamlar barındıran önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor. Sunumu, içeriği ve taşıdığı mesajlarla yüzyıllar boyunca geleneksel törenlerin vazgeçilmez parçası olmayı başarmış durumda.

Türk kahvesiyle aynı yöntemle pişirilen cilveli kahve, içeriğinde kullanılan çifte kavrulmuş badem ve özel baharatlar sayesinde klasik kahveden ayrılıyor. Bu özel karışım kahveye hem aromatik bir tat hem de görsel bir zenginlik katıyor. 2009 yılında Manisa'daki Tarihi Yeni Han'da patenti alınarak tescillenen cilveli kahve, böylece resmi olarak koruma altına alınmış bir kültürel değer haline geldi. Tarihi kaynaklara göre cilveli kahve, ilk dönemlerde yeniçeriler ve şehzadeler için hazırlanan özel bir içecekti. Zamanla saray çevresinden halka yayılan bu gelenek, özellikle kız isteme törenlerinde anlamlı bir ritüel olarak benimsenmeye başladı. Rivayete göre, kız tarafının damat adayına cilveli kahve ikram etmesi, genç kızın bu evliliğe rızasının bir işareti olarak yorumlanıyordu. Kahvenin sunumu sırasında yapılan bu ince jest, sözlü bir ifadeye gerek kalmadan mesajın karşı tarafa iletilmesini sağlıyordu.