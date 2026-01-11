No-tox ile doğal gençleşme

Botoksa ciddi bir rakip olan ve şu sıralar Amerika' da oldukça yaygınlaşan no-tox, ciltteki kırışıklıkları ortalama iki yıl içinde azaltıyor, cilde herhangi bir toksik madde enjekte edilmediği için de daha sağlıklı kabul ediliyor. Global Furrow Relaxation (GFX) adıyla da bilinen bu yöntemin FDA onayı altı ay önce alındı. Özellikle iki kaş arasındaki bölgeyi hedefleyen bu yöntem, kaşların kalkık görünmesini sağlarken alındaki yatay kırışıklıkların ise azalmasına yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalara göre genellikle ilk yaşlanma belirtileri kaz ayağı diye tanımladığımız göz ve dudak çevresinde meydana geliyor. Daha sonra ise alında... Ancak günlük hayatında fazla mimikli konuşan kadınlarda alındaki kırışıklıklar, kaz ayağından daha önce de ortaya çıkabiliyor. Bu durumda botoks gibi uygulamalara baş vuruluyor. Oysa birçok kadın cildine yabancı madde enjekte edilmesinden aslında rahatsız! No-tox ise tam tersine toksinlerden uzak durmak isteyen kadınlar için özel olarak geliştirilmiş bir yöntem. No-tox yönteminde kullanılan GFX radyofrekans aslında kardiyologların yıllardır kalp hastalarına uyguladığı bir tedavi yöntemi. Kalp atışları düzensiz olan hastalarda radyofrekans ile kalp kaslarına dokunup kalbin daha düzenli atması sağlanıyor. Dermatologlar da ince bir sondaj yöntemiyle aynı yöntemi yüze uyguluyorlar. Ancak bu işlemde kalp kasları yerine yüz kasları hareketsizleştiriliyor. Dahası herhangi bir enjeksiyona gerek kalmadan arzu edilen gençleşme elde edilebiliyor. Burada amaç radyofrekans dalgaları kullanarak kaşlarınızın çatılmasına neden olan kasları dondurmak.

ADETA BİR SPOR MERKEZİ

No-tox' ta diğer neştersiz operasyonların aksine cilt dışarıdan değil, derinin alt tabakasından tedavi ediliyor. İşlem yüzdeki diğer kasları kesinlikle tahrip etmeden gerçekleştiriliyor. Böylece alnınız gerginleşiyor, iki göz arasındaki sinirler tahrip edilerek kaşlar arasındaki rahatsız edici kırışıklıklar azaltılıyor ve daha genç bir görünüm elde ediliyor. Üstelik birçok kadının arzuladığı kalkık kaşlara mimiklerinize zarar vermeden de sahip olmanız mümkün oluyor. Notox uygulaması yapan dermatologlar, bu yönteme bir tür tamamlayıcı olarak cilt masajları da gerçekleştiriyorlar. Kadınlar için yeni bir fırsat olan notox' un cilt altındaki kasların ilerleme kaydetmesi için birden çok fazla seçeneği bulunuyor. Amerika' da no-tox alanında uzman olan Dr. Ildi Pekar; uygulama sırasında hastaya göre ayarlarda değişiklik yaptığını dile getiriyor ve no-tox' un cilt için özel olarak hazırlanmış bir jimnastik salonunu andırdığını belirtiyor.