Özgünleştiren akım: Messy girl

Son zamanlarda sosyal medyada karşınıza sık sık çıkan bir kavram varsa, o da messy girl olabilir. Clean girl akımının tam karşıtı olarak bilinen bu akımda; bulaşmış göz kalemi, bilerek bozulmuş saçlar, buruşuk tişörtler ve sanki biraz önce uzun bir geceden çıkmış hissi veren bir görünüm oldukça popüler... İlk bakışta rastgele ve umursamaz gibi duran bu stil, aslında düşündüğünüzden çok daha fazla anlam barındırıyor. Bu akım aslında çağımızın güzellik baskılarına, düzen takıntısına ve sürekli iyi görünme zorunluluğuna verilen estetik bir yanıt olarak öne çıkıyor. Peki bu fenomen tam olarak nedir? Messy girl ne sorusunun cevabı, aslında clean girl yani temiz kız estetiğine bakmadan tam olarak anlaşılamaz. Temiz kız estetiği, kusursuz cilt, geriye taranmış saçlar, nötr renkler ve her an kontrol altında bir hayat imajı sunuyordu. Ancak bu görünüm hem pahalı hem de sürdürülebilirliği zor bir yaşam tarzını beraberinde getirdi. İşte tam bu noktada bu akım ortaya çıktı. Bu akım, mükemmel görünme baskısına karşı daha dağınık, daha rock ve daha gerçek bir duruş sergilemeyi seçiyor.

STİLİN İPUÇLARI

Bu stil, dışarıdan bakıldığında tamamen plansız gibi algılansa da aslında çoğu zaman bilinçli bir düzensizliğin ürünü. Saçların bilerek dağınık bırakılması, kıyafetlerin sanki gelişigüzel seçilmiş gibi durması ve aksesuarların uyumsuzluğu, bu stilin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Ancak moda uzmanlarına göre bu görünüm, göründüğü kadar kendiliğinden değil. Tıpkı geçmişte Courtney Love, Amy Winehouse ya da Kate Moss örneklerinde olduğu gibi, dağınıklık burada bir tavır ve estetik tercih olarak öne çıkıyor. Bu akım, 2000'lerin indie sleaze ruhu ile 2010'ların soft grunge havası arasında bir yerde konumlanıyor. Algoritmalar ve hashtag kültürü sayesinde bu estetik artık küresel bir görsel dile dönüşmüş durumda. Messy girl makeup denildiğinde akla ilk gelen şey, hafif akmış eyeliner, dağılmış far ve mükemmel olmayan bir cilt görünümü oluyor. Messy girl makyajı, kusurları gizlemek yerine onları görünür kılmayı amaçlıyor. Gün içinde neredeyse yok denecek kadar sade bir makyajla dolaşan messy girl, akşam saatlerinde daha koyu ve dumanlı gözlerle bambaşka bir havaya bürünebiliyor. İlginç olan nokta şu ki, bu doğallık iddiası da çoğu zaman detaylı anlatım videoları ve eğitim içerikleriyle destekleniyor. Yani zahmetsiz görünen bu makyaj tarzı, aslında belirli bir estetik bilinci gerektiriyor. Bu da kavramın kendi içinde barındırdığı çelişkilerden biri olarak dikkat çekiyor.