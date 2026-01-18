Geleneksel keseler yeniden yükseliyor

Yüz ve vücut keseleri, kişisel bakım ve estetik sektöründe yeniden popülerlik kazanıyor. Özellikle doğal ürünlere olan talep artarken, yüzde 100 ipek keseler tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Cildi ölü hücrelerden arındıran, kan dolaşımını hızlandıran ve cilde pürüzsüzlük kazandıran bu keseler, hem geleneksel bakım ritüelini modern yaşamla buluşturuyor hem de sağlıklı yaşam trendlerine etkili çözümler sunuyor. Kullanım kolaylığı ve doğal yapısı sayesinde, kimyasal içeriklerden uzak durmak isteyenler için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sosyal medyanın etkisiyle hızla yayılan bu küçük ama etkili bakım aracının pazarı, yerli üretimin gücü ve dijital pazarlama stratejileriyle büyümeye devam ediyor.

DOĞRU KULLANIMIN ÖNEMİ

Türk hamam kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kese, tarih boyunca iyi bir temizlik göstergesi olarak kabul edilir. Dermatoloji açısından bakıldığında ise keseleme, mekanik bir peeling yöntemidir. Cildin yüzeyinde biriken ölü hücrelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur, böylece cilt daha parlak, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Kese uygulaması sayesinde gözenekler açılır, siyah nokta oluşumu azalabilir

ve cilt bakım ürünlerinin emilimi artabilir. Ancak bu geleneksel yöntemin etkili olabilmesi için doğru sıklıkta ve uygun teknikle uygulanması büyük önem taşır. Sağlıklı bireylerde haftada bir kez, kuru ya da hassas ciltlerde ise 2-3 haftada bir kez uygulanması önerilir. Daha sık yapılan keseleme, cilde faydadan çok zarar verebilir.

HERKES İÇİN UYGUN

Yağlı ve kalın ciltler, daha düzenli keselemeyi tolere edebilir. Kuru, hassas ya da atopiye yapıya yatkın ciltlerde daha nazik ve seyrek uygulama tercih edilmeli. Egzama, sedef (psoriasis) ve vitiligo gibi cilt hastalıklarında keseleme önerilmez. Bu hastalıklarda görülebilen "Koebner fenomeni" nedeniyle, cilde uygulanan travmalar yeni lezyonlara yol açabilir. Aktif akne ya da açık yaraların bulunduğu bölgelerde kese yapılmamalı. Bu hem tahrişe yol açar hem de enfeksiyon riskini artırır.

DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

YANLIŞ ve aşırı kullanımda kese, cilde ciddi zararlar verebilir. Cildin en önemli yapılarından biri olan epidermal bariyer, aşırı mekanik sürtünme ile zarar gördüğünde şu sorunlar ortaya çıkabilir: uKızarıklık, tahriş ve aşırı kuruluk uLeke veya iz oluşumu uMikroskobik yaralanmalar sonrası bakteri ya da mantar enfeksiyonları Kese sonrası bakım da en az uygulama kadar önemli. Cilt tipine uygun, nem kaybını önleyen ve bariyeri güçlendiren ürünler mutlaka kullanılmalı. Seramid, hyalüronik asit ve doğal yağlar içeren nemlendiriciler, cildi yatıştırır, onarır ve sağlıklı kalmasına katkı sağlar.