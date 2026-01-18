Parfüm seçmenin püf noktaları

Parfümler dünyasına adım attığınızda, etiketlerde gizlenen küçük ama önemli detaylara da dikkat etmeniz gerekir. EDT, EDP ve EDC gibi kısaltmalar, başlangıçta yabancı dilde şifreler gibi görünebilir; oysa doğru okunduğunda, bu harfler parfümün karakteri, kalıcılığı ve kullanım amacı hakkında çok şey söyler. Özellikle doğru parfümü seçmek istiyorsanız, bu kısaltmaların ne anlama geldiğini bilmelisiniz. Peki, bu üç harfli kodlar arasındaki farklar tam olarak neyi ifade ediyor? EDT ile EDP arasında nasıl bir fark var? EDP parfüm nedir ve neden daha kalıcı? Gelin, parfüm dünyasının bu gizemli terimlerine birlikte ışık tutalım. Seçiminizi daha bilinçli yapmanız için gereken her şeyi, en sade ve pratik haliyle öğrenin.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

PARFÜMLER, içerdikleri esans yoğunluğuna göre kategorilere ayrılır. Her tür, kokunun kalıcılığı ve yoğunluğu açısından farklıdır: PARFUM (Extrait de Pafum): yüzde 20-30 esans oranıyla en yoğun ve kalıcı form. Şık bir akşam yemeğinde bile birkaç damla yeterli olabilir. EAU de Parfum (EDP): yüzde 15-20 esans içerir. Hem kalıcılık hem de ferahlık isteyenler için ideal. EDP parfüm nedir sorusunun cevabı işte burada gizli: Günlük kullanımda sizi saatlerce yarı yolda bırakmayan parfüm! EAU de Toilette (EDT): yüzde 5-15 esans oranına sahip. Hafif ve enerjik bir koku arayanlar için... EAU de Cologne (EDC): yüzde 2-5 esans içerir. Genellikle daha sık tazeleme gerektirir ve ferahlatıcıdır.