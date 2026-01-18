Sağlık deposu zerdeçal

Zerdeçal'a parlak sarı rengini veren aktif bileşeni "kurkimin'in" sağlığımız için faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Selin Yavuz, Hindistan ve Çin'de binlerce yıldır kullanılan kurkuminin özellikle 5 büyük faydasına dikkat çekiyor. Yavuz'un ayrıca, tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair birkaç önemli hatırlatması da var...

1- İltihabı azaltıyor, stresi dengeliyor Kurkumin, vücutta iltihabı azaltıcı ve oksidatif stresi dengeleyici etkisiyle güçlü bir antioksidan. Aynı zamanda kronik iltihaplanmayı azaltma potansiyeliyle kalp hastalıkları, diyabet ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkiye sahip. 2- Bağışıklık sistemini destekliyor Bağışıklık sisteminin güçlü kalması, enfeksiyonlara karşı direnci artıran bir unsur. Kurkumin, mikropların gelişimi engelleyici ve bağışıklık düzenleyici özellikleriyle vücudu mevsimsel hastalıklara karşı koruyor.

Sindirim sağlığını destekleyen kurkumin, bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltarak sindirim sorunlarına karşı fayda sağlıyor. Ayrıca irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi hastalıkların tedavisinde de destekleyici bir role sahip. 4. Kalp sağlığına dost Kurkuminin anti-inflamatuar etkisi, kalp ve damar sağlığını destekleyerek damar sertliği riskini azaltıyor. Ayrıca kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan kurkumin, kalp hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor. 5. Zihinsel fonksiyonları destekliyor Kurkumin, beyin hücrelerini koruyarak hafıza fonksiyonlarını destekler ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda bilimsel çalışmalara göre, depresyon belirtilerini hafifletebileceğine dair yeni bulgular da mevcut. Kurkuminin bu önemli faydalarının yanı sıra; yüksek miktarda kullanılması halinde mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve ishal gibi yan etkilere sebep olabileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Selin Yavuz, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlığı olanların mutlaka doktor kontrolünde sofralarına dahil etmeleri gerektiğini belirtiyor.