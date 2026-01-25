Doğru gözlük seçimi nasıl olmalı! Yüz şeklinize göre gözlük seçimi nasıl yapılır...

Doğru gözlük sadece tarzınızı tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda yüz hatlarınızı dengeleyerek daha uyumlu bir görünüm sağlar. Her yüz şekline uygun farklı modeller bulunur ve yüz hatlarınızı tanımak, doğru gözlüğü seçmenizi kolaylaştırırken saç stili, makyaj ve aksesuar seçimlerinize de yön verir. Bu rehberde, yüz şeklinizi nasıl belirleyeceğinizi ve hangi gözlüklerin sizin için ideal olduğunu adım adım anlatıyoruz.

OVAL YÜZ

Oval yüz, dengeli ve simetrik hatlara sahiptir. Alın genişliği, elmacık kemiklerinden biraz daha dardır ve yüz uzunluğu genişliğin yaklaşık 1,5 katıdır. Neredeyse tüm gözlük modelleri uyumludur.

YUVARLAK YÜZ

Yuvarlak yüzlerde genişlik ve uzunluk birbirine yakındır, çene hatları yumuşaktır. Kare ve dikdörtgen çerçeveler, yüzü daha uzun ve dengeli gösterir.

KARE YÜZ

Alın, elmacık kemikleri ve çene genişliği birbirine yakındır, çene köşeleri belirgindir. Yuvarlak veya oval çerçeveler keskin hatları yumuşatır.

DİKDÖRTGEN YÜZ

Yüz uzunluğu genişliğinden belirgin olarak fazladır, çene hatları yuvarlak veya köşelidir. Geniş, yatay çerçeveler ve kalın saplar yüz uzunluğunu dengeler.

KALP YÜZ

Alın geniş, çene dar ve köşelidir. Alt kısmı geniş çerçeveler yüz hatlarını dengeler, ince veya çerçevesiz modeller de uygundur.

ELMAS YÜZ

Elmacık kemikleri en geniş noktadır, alın ve çene dardır. Çerçevesiz veya oval çerçeveler, elmacık kemiklerini öne çıkarır.

ÜÇGEN YÜZ

Çene geniş, alın dar ve aşağıya doğru genişler. Üst kısmı vurgulayan çerçeveler, örneğin kedi gözü veya yarı çerçevesiz modeller, yüz dengesini artırır.