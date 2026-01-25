Kızların futbol hayali sinemaya film oldu

Ülkemizde kadın futboluna duyulan ilgi her geçen yıl artıyor. Erkeklerin egemen olduğu yeşil sahalarda boy göstermek isteyen kadınlar, büyük takımlara geçene kadar birçok engelle karşılaşıyor. Futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşan kızların çoğunda en büyük engel başta aileleri oluyor. Tüm baskılara karşı, düğünden kaçıp hayallerinin peşinde koşan bir Zeynep'in milli takıma uzanan töreye başkaldırı ve başarı hikayesini anlatan Fırtına Kız, 30 Ocak 2026'da vizyona giriyor. Diyarbakır'da çekilen Fırtına Kız, geleneksel olarak erkek egemen sayılan futbolu, tutkuyla mücadele eden genç bir kadının gözünden anlatarak spor ve kadın mücadelesi temalı filmlere güçlü bir soluk getiriyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz'ün yer aldığı filmde bu ikiliye; Burcu Kara, Can Bartu Aslan, Kemal Uçar, Nebil Sayın, Duygu Paracıkoğlu, Mehmet Ali Kaptanlar, Murat Tatlı, Timur Ölkebaş, Cem Cücenoğlu eşlik ediyor. Spor duayeni Haluk Kesim'in hikayesinden uyarlanan filmin senaryosunu Eser Ali Bilen yazarken, filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan yer alıyor.

BİR ÇOCUĞUN HAYALİ

Bir kız çocuğu hayal kurarsa, dünya önünde duramaz mesajı ile izleyiciye sunulan filmde, futbolcu olmak isteyen çok yetenekli genç bir kızın, kız çocuklarını evlendirip evde oturtan bir düzene başkaldırısı ve azimle gelen başarı hikayesi anlatılıyor. Diyarbakır'ın en yetenekli ama en şansız futbolcusu olarak adlandırılan İsmail'in (Cihangir Ceyhan) tüm yeteneklerini alan kızı Zeynep (Eylül Ersöz), hayallerine kavuşabilmek için ilk önce fırsat eşitliğini sağlamalıdır. Zeynep, sadece kendisi için değil, onun bir hatasını örtmek için suçu üstlenen ve kardeşi için de mücadele eder. Oğlunun değil de kızının futbolcu olmak istediğini öğrenen İsmail'in arada kalışını, Zeynep'in zorla evlendirildiği düğününden kaçıp milli takım oyuncusu oluşunu anlatan filmin hikayesi birçok kız çocuğunun yoluna ışık tutacak.