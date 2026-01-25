Takvime bakmadan balık yemeyin! Her aya özel balık listesi...

Uzmanlar, omega-3 bakımından zengin balığın haftada en az iki-üç kez tüketilmesini öneriyor. Ancak balığı yalnızca yemek yetmez; **doğru zamanda** yemek de en az o kadar önemli. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de her balığın kendine ait bir sezonu, en yağlı ve en lezzetli olduğu bir dönem var. Mevsiminde tüketilen balık hem damakta daha yoğun bir tat bırakır hem de besin değerini en üst seviyede sunar. Mevsimi dışında avlanan balıklar ise lezzet ve kalite açısından beklentiyi karşılamaz.

OCAK

YILIN en soğuk günleri, balıkların en yağlı ve lezzetli olduğu dönemdir. Özellikle Karadeniz hamsisi ocakta zirveye ulaşır. Lüfer ve palamut da bu ayda ideal kıvamını bulur. Izgara, tava ve fırın için en uygun zamanlardan biridir.

ŞUBAT

ŞUBAT ayı kalkan balığının sahneye çıktığı dönemdir. Lezzeti ve değeriyle öne çıkan kalkan, bahar sonuna kadar sofralarda kalır. Tekir ve gümüş balıkları da bu ayda bol bulunur. Uskumru ve palamut ise yavaş yavaş sezon sonuna yaklaşır.

MART

BAHARIN ilk adımıyla birlikte balık dünyasında da geçiş dönemi başlar. Kalkan hâlâ lezzetlidir. Levrek ve mezgit mart ayının öne çıkan türleridir. Mezgit özellikle tavada tercih edilirken, levrek ızgara ve buğulamada öne çıkar.

NİSAN

BAHARIN gelişiyle denizlerde çeşitlilik artar. Mercan ve barbun bu ayda tezgâhlarda yerini alır. Kalkan hâlâ oldukça lezzetlidir. Kılıç balığı sezonu da nisanla birlikte başlar.

MAYIS

DENIZLERIN en cömert olduğu aylardan biri. Dil balığı bu ayda en ideal tadına ulaşır. Kabuklu deniz ürünleri de mayısta bolca görülür. Yaz öncesi balık sofralarının en zengin dönemidir.

HAZİRAN

YAZIN gelişiyle birlikte bazı balıklarda av yasağı başlarken sardalya sezonu açılır. Yağlanmaya başlayan sardalya, özellikle ızgarada mükemmel sonuç verir. Orkinos da bu ayda görülmeye başlar.

TEMMUZ

YILIN en sıcak aylarında çeşitlilik azalsa da sardalya hâlâ başroldedir. Çipura ve trança da temmuz ayında sofralara konuk olabilir. Hafif, ferah yaz sofraları için idealdir.

AĞUSTOS

SARDALYA lezzetinin zirvesindedir. Lüfer ailesinin küçük üyeleri görülmeye başlar ancak sürdürülebilirlik adına küçük boy balıkların tüketilmemesi önerilir. Ay sonuna doğru sonbahar balıkları sinyal vermeye başlar.

EYLÜL

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla balık sezonu resmen açılır. Palamut bu ayın yıldızıdır. Barbun, tekir ve sardalya da oldukça lezzetlidir.

EKİM

BALIK takviminin en bereketli aylarından biridir. Pek çok tür aynı anda yağlanır. Lüfer ve uskumru ekimde en ideal tadına ulaşır.

KASIM

KASIM ayı balık severler için adeta şölen zamanıdır. Lüfer bu ayda en iri ve yağlı halini alır. Torik ve istavrit de oldukça lezzetlidir.

ARALIK

YILIN kapanışında hamsi yeniden sahneye çıkar. Soğuk sular balıkları yağlandırır, lezzet zirve yapar. Omega-3 açısından en zengin dönemlerden biridir.