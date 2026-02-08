Baba mesleğine sahip çıkıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yarım asrı aşan bir emek ve ustalık hikâyesi yaşatılmaya devam ediyor. Çocuk yaşlarda babasının yanında başladığı sıcak demircilik mesleğini, 23 yıl ambulans şoförlüğü yaptıktan sonra devralan Mehmet Ali Tutan, 14 yıldır baba yadigârı dükkânda geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor. 1986 yılında Demirci Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak göreve başlayan Mehmet Ali Tutan, tam 23 yıl boyunca sağlık camiasında hizmet verdi. Bu süreçte baba mesleğinden de kopmayan Tutan, boş zamanlarında demirci dükkânına gelerek babasına yardım etmeyi sürdürdü. 2010 yılında ambulans şoförlüğünden emekli olan Mehmet Ali Tutan, 2012 yılında babasından sıcak demirci dükkânını devralarak mesleği tam anlamıyla sürdürmeye başladı. O günden bu yana geleneksel yöntemlerle üretim yapan Tutan, çapa, nacak, tırpan ve keser gibi tarım aletlerini el emeğiyle imal ediyor.

'ÜRÜNLERİMİZ DAYANIKLIDIR'

Üretim süreci hakkında bilgi veren Mehmet Ali Tutan, el emeğiyle yapılan ürünlerin fabrikasyon ürünlere göre çok daha dayanıklı olduğunu vurguladı. Tutan, "Çarşıda satılan fabrikasyon çapalar genelde üç parçadan oluşur. Bu yüzden ömürleri kısa olur, kullandıkça kırılma yapar. Bizim el emeğiyle yaptıklarımız tek parça olur, kırılmaz ve uzun yıllar kullanılır" dedi. Özellikle kara çapa üretimi yaptığını belirten Mehmet Ali Tutan, üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunun altını çizdi.